Правительство выделило на доплаты пенсионерам 7 млрд рублей

Правительство РФ выделило семь миллиардов рублей на доплаты к пенсии в 13 регионах, пишет РИА Новости.

Всего доплаты в 2018 году получат 424 тысячи человек. Размер доплат составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей. Больше всего средств выделено на Московскую область (1,5 миллиарда рублей) и Республику Саха (более 1,4 миллиарда).

Ранее представители Пенсионного фонда заявили, что в России больше нет пенсионеров, чей ежемесячный доход был бы ниже прожиточного минимума пенсионера. Отмечается, что в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии достиг 8,8 тысячи рублей. Неработающим пенсионерам положена социальная доплата до прожиточного уровня пенсионера в регионе проживания.