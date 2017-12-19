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Правительство выделило на доплаты пенсионерам 7 млрд рублей

09:10 19.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство РФ выделило семь миллиардов рублей на доплаты к пенсии в 13 регионах, пишет РИА Новости.

Всего доплаты в 2018 году получат 424 тысячи человек. Размер доплат составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей. Больше всего средств выделено на Московскую область (1,5 миллиарда рублей) и Республику Саха (более 1,4 миллиарда).

Ранее представители Пенсионного фонда заявили, что в России больше нет пенсионеров, чей ежемесячный доход был бы ниже прожиточного минимума пенсионера. Отмечается, что в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии достиг 8,8 тысячи рублей. Неработающим пенсионерам положена социальная доплата до прожиточного уровня пенсионера в регионе проживания.

Темы: Положение пенсионеров в России, Социальные проблемы в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 16:15
Гость: Для этог правительства

любая работа уже - подвиг.
19.12.2017, 15:29
Гость: Евгений В

Чтобы это правительство подавилось в конце концов. Их можно только ненавидеть.
19.12.2017, 14:42
Гость: Арифметика не проходит.

7 000 000 000 : 424 000 = 16509,43 в год.

16509,43 : 12 = 1375,79 средне в месяц. Как это среднее оказалось меньше наименьшего, 2 300?

А чтобы из среднего "сделать" наибольшего, 8 400, надо "обнулить" шестерых середняков.
Концы с концами не сходятся.
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