В России появились денежные знаки нового поколения

Банк России обновил линейку российских денежных знаков, пишет РИА Новости.

В линейку добавлены купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Их массовый выпуск начнется в декабре, после чего банкноты постепенно будут появляться во всех регионах страны.

Российская номинальная система банкнот, кратная 1,5 и 10, была заложена 20 лет назад, в 1997 году в условиях высокой инфляции. В условиях ее устойчивого замедления и стабилизации на уровне 5% экономически целесообразен выпуск купюр промежуточного номинала. Эксперты считают, что они упростят расчеты россиян.

Впервые о новых купюрах было объявлено в апреле 2016 года, а в октябре 2017 года ЦБ презентовал новые банкноты. На текущий момент российские банки находятся на финальной стадии подготовки оборудования к приему новых купюр.