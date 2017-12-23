Кремль предложил олигархам пожарную эвакуацию вывезенного в офшоры

Что значат предложения, прозвучавшие на встрече с крупным бизнесом

Владимир Путин провел встречу с российскими олигархами. В ходе нее он рассказал, что ранее представители крупного бизнеса просили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. В качестве инструмента тогда предложили использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте.

Встреча с представителями российских деловых кругов и объединений. Фото с сайта kremlin.ru

"Правительство и Центральный банк этот вопрос проработали. И мною дано поручение – определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году. Мы в сентябре на РСПП рассматривали этот вопрос, это было, собственно говоря, ваше предложение. Проработал Минфин, Минэкономразвития, Банк России - реализация этого предложения возражений не вызывает ни у кого", – рассказал Путин.

Кроме того, по словам президента, планируется расширение линейки финансовых инструментов для долгосрочных, крупных инвестиций в отечественную экономику. С февраля следующего года вступит в силу закон о синдицированном кредите, также предлагаются поправки в законодательство, которые позволяют банкам и другим профессиональным участникам рынка выпускать структурные облигации с неполным покрытием номинала, с более высокими рисками, но и с более высокой доходностью по сравнению с традиционными облигациями.

Финансовый аналитик, член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский отметил, что 99,9% бизнесменов России эти инструменты никоим образом не касаются. По его словам, новые механизмы кредитования, о которых президент рассказал представителям крупного бизнеса, ничего не значат для малого и среднего предпринимательства. Доля банковского кредитования в структуре инвестиций в основной капитал не превышает 10-11%, они в основном финансируются за счёт собственных средств предприятий, а среди малого бизнеса этот показатель доходит до 80-90%. А многие ИП зачастую живут без кредита. Поэтому все эти субординированные займы никоим образом не затрагивает жизнь российских бизнесменов и хозяйствующих субъектов.

"На протяжении последних трёх лет поборы с населения и бизнеса суммарно выросли более чем до 2,5 трлн руб., что называется красивым словом "фискальное импортозамещение", когда выпадающие нефтегазовые доходы заместили за счёт повышения разного рода акцизов, введения торговых и нетарифных сборов, целого ряда новых пошлин, плюс разного рода феодальные подати типа "Платона". Увеличивающиеся сборы с одной стороны и падающие доходы населения с другой создают финансовые ножницы. Платёжеспособный спрос падает уже 37 месяцев подряд, такого не было ни в 2008-09 гг., ни в 1998-99 гг., ни даже в 1991-92 гг. Следствием этого стало рекордное падение рыночного товарооборота, который только в этом году ушёл в плюс, и то благодаря эффекту низкой базы, отложенному потребительскому спросу и за счёт втягивания населения в долговую кабалу, за прошедший год долги россиян перед банками выросли на 8,5%, то есть где-то на 1 трлн руб. В ситуации, когда бизнесу стреляют в затылок со стороны налоговых служб, со стороны контролирующих и надзорных регуляторов, либо финмониторинга и финразведки, говорить, что где-то кому-то дадут структурированные займы и кредиты это всё красивые погремушки, навешанные на обветшавшую и засохшую ёлку", – считает эксперт.

При этом, в стране есть несколько десятков крупнейших долларовых миллиардеров, бизнесы которых постоянно получают серьезные преференции от Правительства.

Как считает эксперт, нынешняя встреча президента с представителями крупного бизнеса – это "предвыборная раздача пряников", но бизнесменам намекают, что они в санкционных списках и их активы могут быть заморожены, в этой ситуации им надо сплотиться вокруг политической власти.

Публицист, исследователь истории экономической политики России Андрей Паршев считает выпуск облигаций в иностранной валюте способом обезопасить средства капиталистов, находящиеся под угрозой блокировки или конфискации со стороны западных партнёров. Но здесь есть две существенных проблемы.

Основной вопрос – кто по этим облигациям будет отвечать. "Получается, что отвечать будет наше государство, это некое второе исполнение закона о гарантиях возмещение ущерба неправомерных действий наших западных партнёров. Государство будет возмещать убытки, по сути так. Мы как государство будем гарантировать эти средства с помощью облигаций", – говорит он.

Второй момент – причина, почему эти средства где-то там лежат на Западе и никуда не вложены. "Нет таких выгодных бизнесов, где эти средства можно было бы разместить. Это общемировая ситуация, такую проблему одними облигациями не решишь. Возникает всё тот же вопрос – как привлечь иностранные инвестиции (а в данном случае получается, что они иностранные) в нашу экономику", – сказал он.

Сама идея экономики современного типа, отметил Андрей Паршев, состоит в том, чтобы капиталист вкладывал куда-то деньги ради прибыли, а не под страхом каких-то карательных мер. "Если вложения в реальный сектор не обеспечат прибылью, они будут, по сути, конфискацией. Если бы у нас была такая ситуация, что прибыль гарантировалась или хотя бы ожидалась, то не нужно было бы каких-то угроз со стороны нашего государства или других, но пока этой ситуации нет. Но прибыльности нашей обрабатывающей промышленности не будет, пока наше государство не перейдёт к протекционистской экономической политике. Другого способа нет. Мы на эту тему говорим десятилетиями, но сдвиги в этом направлении хотя и есть, но они весьма локальные и незначительные", – считает эксперт.

Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин обращает внимание на то, что существенного притока средств из оффшоров ожидать не приходится – только что выступил Антон Силуанов, который разъяснил, что объёмы выпуска облигаций составят 3 млрд долларов. Это совершенно ничтожная сумма, с учётом средств, которыми наши олигархи оперируют в офшорах. И может быть, если будет большой интерес, эта сумма может быть увеличена на 1 млрд.

В том виде, как это выглядит сегодня, это такой способ пожарной эвакуации средств, то есть, не механизм, при помощи которого олигархи будут возвращать вывезенные из России деньги обратно, а выводиться будут только те суммы, которые могут оказаться под ударом. Может быть, мы увидим и десятки и сотни миллиардов, но, по крайней мере пока, об этом разговора нет.

Как рассказал экономист, его настораживает освобождение от налогов прироста рублёвой стоимости облигаций. "Если происходит девальвация рубля, то рублёвая стоимость облигаций, номинированных в валюте, в частности, евробондов, о которых идёт речь, увеличивается вместе с ослаблением рубля. И по нашим законам с прироста этой рублёвой стоимости необходимо заплатить налоги, потому что это прирост доходов в рублях. Освобождение наших олигархов от этого налога означает, что они прогнозируют девальвацию рубля уже в следующем году. Понятно, что это сделано по их просьбе, понятно, что им пошли навстречу, понятно, что Минфин объяснил, что это ничего не значит, но если люди озаботились этой проблемой, значит, они считают её значимой", – подчеркнул эксперт.