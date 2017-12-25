Под налоговую амнистию попадут более миллиона бизнесменов

Государство простит долги по налогам оному миллиону 34 тысячам предпринимателей. Об этом заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает ТАСС.

Он пояснил, что речь идет о тех, кто был зарегистрирован в качестве предпринимателей, но реально не работал. В общей сложности государство спишет свыше 150 миллиардов рублей долгов по налогам. Около трети этой суммы составляют безнадежные задолженности.

Закон о налоговой амнистии был принят Госдумой на прошлой неделе. В соответствии с ним будут прощены физлицам и индивидуальным предпринимателям задолженности по НДФЛ, земельному и транспортному налогам, образовавшиеся на 1 января 2015 года, а также начисленные по ним пени. Наряду с этим спишут долги по налогам на условные доходы и недоимки по страховым взносам.

