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Счетная палата выявила в 2017 году нарушения на 1,9 триллиона рублей

13:34 26.12.2017
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В 2017 году Счетная палата выявила более 6,5 тысяч нарушений на общую сумму 1,9 триллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Годом ранее было выявлено 3,9 тысяч нарушений на 965 миллиардов рублей.

Наиболее часто нарушения фиксировались в сфере госзакупок — 2,3 тысячи случаев на общую сумму 118,7 миллиарда рублей.

По сумме лидируют нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности. В этом сегменте Счетная палата обнаружила 586 нарушений на общую сумму 813,5 миллиарда рублей.

В сообщении Счетной палаты подчеркивается, что несмотря на рост общего числа выявленных случаев, число нарушений, «имеющих непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих риски возникновения ущерба для государства», снижается.

Счетная палата — высший орган внешнего государственного контроля (аудита) в России. В задачи ведомства, в числе прочего, входит проверка госорганов и аудит федерального бюджета.
 

Темы: Финансовые махинации и аферы, Экономика и финансы, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 19:33
Гость: ВВВ

Зачем камуфлировать. Сказали бы прямо спёрли и безнаказанно больше половины годового пенсионного фонда!
26.12.2017, 19:27
Гость: Вопросик

Ой, потери на 1,9 трлн., а как насчёт вывезенных из страны незаконно денег?
26.12.2017, 19:05
Гость: Николя

Вв уже сказал, что правительство работало хорошо.
Были мелкие недочеты, так что почти два триллиона это фигня.
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