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Олигархи бегут на Запад, открещиваясь от российской оборонки

15:27 6.01.2018 , Сергей Аксенов

Альфа-банк, вслед за Сбербанком, испугался антироссийских санкций

Новая волна американских санкций, обещанная в феврале, уже испугала российских олигархов. В своем стремлении выйти из-под удара они готовы буквально предать интересы своей страны — подорвать ее обороноспособность. Отказ частного капитала финансировать российскую экономику ставит вопрос о целесообразности его дальнейшего существования.

© KM.RU, Илья Шабардин

Проблема уже вышла на правительственный уровень. «Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за „риска санкций“. Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — с таким публичным заявлением 4 января выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Отметим, что слова Рогозина выглядят противоречиво. В публичном пространстве имеется информация о финансировании Альфа-банком НПО «Прибор», НПО «Искра», челябинского радиозавода «Полет», Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, а также знаменитого «Уралвагонзавода», который Альфа-банк даже пытался обанкротить.

Так или иначе, реакция вице-премьера объяснялась демаршем этого крупнейшего частного банка. Как заявил 3 января первый заместитель председателя совета директоров Олег Сысуев, Альфа-банк уведомил предприятия ВПК о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций. При этом Сысуев уточнил, что кредитное учреждение будет делать это постепенно. «Мы стараемся максимально сократить риски», — заявил он.

Объявленная Сысуевым стратегия является отражением позиции основателя Альфа-банка Михаила Фридмана. Неделю назад в интервью журналу «Форбс» он признал трудности банка в связи с западными санкциями. «Ну, что делать, мы оттуда ушли», — сказал Фридман, отвечая на вопрос издания о финансировании оборонных предприятий. Кроме того, в 2015 году Альфа-банк закрыл из-за санкций свое представительство в Нью-Йорке.

Очевидно, Фридмана, а также его ключевого партнера по Альфа-групп — Петра Авена, бывшего министра внешних экономических связей в правительстве Егора Гайдара, тяготит негативное отношение Запада к России. В последние 2−3 года нередко появлялись сообщения о переводе миллиардерами своего бизнеса в иностранные юрисдикции. В настоящее время Фридман — крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne, который готовит покупку британского газового месторождения в Северном море.

«Фридман живет в Лондоне и является налоговым резидентом Великобритании, но по-прежнему имеет сильные связи с Россией: здесь у него менее 50% состояния», — бесстрастно констатирует «Форбс».

Складывется впечатление, что в Альфа-банке занервничали в связи с возможной реакцией российского общества на подрыв обороноспособности страны. Так, заместитель председателя правления банка по связям с органами государственной власти Владимир Сенин в беседе с «СП» отказался прояснить ситуацию, переадресовав вопрос к пресс-службе. Там, в свою очередь, также ушли от ответа, сославшись на заявление Сысуева.

А нервничать есть от чего. Так, журналист Андрей Бабицкий назвал заявление Альфа-банка «каминг-аутом Авена» и предположил, что руководство кредитного учреждения в обмен на гарантии неприкосновенности пошло на досудебную сделку и «передало Вашингтону информацию о неких коррупционных схемах, откатах, которые банк выплачивал предприятиям за возможность сидеть на гигантских денежных средствах, обеспеченных госбюджетом».

По мнению Бабицкого, если такая сделка состоялась, то она подорвет национальные интересы России, а значит Альфа-банку не удастся избежать внимания к себе со стороны прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ. Последней, пишет Бабицкий, «предстоит установить связь между желанием кредитно-денежной организации избежать санкций и решением о прекращении обслуживания предприятия ВПК».

Отметим, что если равнодушие Альфа-банка к национальным интересам России хотя бы понятно — частный бизнес есть частный бизнес, то аналогичное поведение Сбербанка, чьим главным акционером является Центробанк РФ, удивляет в большей степени. Отказ Германа Грефа открывать отделения Сбербанка в Крыму свидетельствует о глубокой системной проблеме в российском банковском секторе. А может быть и во всем российском государстве в целом.

Впрочем, директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков отнесся к позиции Фридмана с пониманием.

— У Рогозина плохая память. Все помнят, как Альфа-банк списывал задолженность «Уралвагонзаводу»…

— Спасет ли Фридмана отход от финансирования российской оборонной промышленности? Ведь Альфа-групп имеет довольно обширные активы за рубежом…

— Позиция банка по «оборонке» — это попытка выйти из-под западных санкций. Они, очевидно, решили для себя, какой бизнес для них важнее.

 — Имеет ли Альфа-банк право на такой отказ. Может ли государство, как регулятор, противодействовать этому?

— Если наше государство завтра объявит тотальную мобилизацию, то вмешиваться оно имеет право. А так, это дело владельца бизнеса. Он имеет полное право послать государство подальше.

— Отсутствие в Крыму Сбербанка имеет ту же причину — страх западных санкций…

— Сбербанк, как и Альфа-банк, взвесил риски и поэтому отсутствует в Крыму совершенно корректно. Поскольку он важный для российской экономики системообразующий банк, то решил туда не ходить. Потому что Крым с точки зрения международного права — территория Украины. Есть решение ООН, в котором российскую принадлежность Крыма поддержали всего десять государств.

— Вы говорите о резолюции Генассамблеи ООН, которая в отличии от резолюции Совбеза не имеет юридической силы…

— Это позиция международного сообщества. Резолюцию Совбеза принять невозможно, поскольку Россия там использует право вето.

 — У России есть свои национальные интересы и она им следует. Кстати, Сбербанк, в отличии от Альфа-банка, государственный банк…

— Строго говоря, Сбербанк не является подчиненным банком правительства, а имеет некую автономность. И в рамках этой автономности он может принимать решения. Правительство может его обязать, но я боюсь, что тогда будет хуже и правительству, и всей нашей стране.

Кстати, правительство в свое время говорило, что намерено предпринять меры, чтобы финансирование пошло через иные банки. И оно эти банки называло… Правительство может это сделать там, где оно имеет контрольный пакет, и банки на это согласны.

Но вообще-то финансирование обороны — это не дело частного коммерческого банка. Для этого существует военный бюджет. Поэтому взять и вызвать катастрофу, уложить один из последних крупных банков очень просто. Только зачем?

А вот эксперт по экономике и политике Михаил Ошеров считает, что если Альфа-банк отказывается кредитовать российские предприятия, то он просто не нужен нашей стране.

— Если для банка более важны решения иностранных властей и иностранные клиенты, то пусть он там и работает. Самым логичным шагом российских властей в ответ на это заявление Альфа-банка должен быть отзыв российской лицензии Альфа-банка и его ликвидация за нарушение российского законодательства.

Отметим, что наряду с подозрениями в отношении руководителей Альфа-банка и Сбербанка существует версия, что процессом минимизации рисков в связи с западными санкциями занимается само российское государство.

Так, ранее на сайте ЦБ публиковался список уполномоченных банков, которые работают с предприятиями гособоронзаказа. В последнюю его версию входили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Россия», Газпромбанк, Новикомбанк и ВБРР. Однако в середине декабря этот список исчез. При этом РБК писал, что для спасения работающих с ВПК банков власти рассматривают возможность создания расчетно-кассового центра при Казначействе.

По информации специализирующегося на банковской информации телеграмм-канала «Мысли-Немысли», Альфа-банк сейчас играет роль информационного буфера для других банков, которые точно также будут сворачивать сотрудничество с ВПК. «Тем более, Минобороны уже для этих целей забрало у ВЭба банк «Глобэкс», — пишет канал.

Кроме того, на днях президент Владимир Путин подписал закон, меняющий условия допуска банков к сопровождению гособоронзаказа. Теперь банк-претендент должен быть создан в соответствии с законами России, обладать лицензией на проведение работ, связанных с гостайной и иметь решение правительства, одобренное президентом РФ, об отнесении к категории уполномоченных банков.

Темы: Банки в России, Бизнес и предпринимательство в России, Экономическая ситуация в России, Экономические санкции и эмбарго, Альфа-банк
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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06.01.2018, 23:07
Гость: Пенсионер

Путин получит власть, но сумеет ли реализовать её возможности для преодоления сопротивления элиты ради выхода из экономического тупика - этого сейчас сказать не может никто. Но понятно, что очередная эпоха застоя, если её не предотвратить, окончится только очередной перестройкой.
Или очередной Великой русской революцией.
Можно как угодно проклинать тех, кто об этом предупреждает, но других способов решать задачи, время для решения которых упущено, история, увы, на знает.
06.01.2018, 23:04
Гость: с украинскими уже не цацкаются, наши козлы на очереди

Про Ахметова на Кипре слыхали?
06.01.2018, 23:00
Гость: Chateauneuf du Pap

У меня вопрос.
Только что скачал и посмотрел фильм «Курочка Ряба».
Как по вашему - Кончаловский русофоб или нет ?
...
Я тут иногда скромно напишу что-то критическое о России, менталитете, сортирах а сразу я русофоб.
А в этом фильме сын главной героини прямо погружается в содержимое сортира и ничего.
Хороший фильм.
Весь конфликт жизнеспособности граничащей с преступлением и общественного сознания, граничащего с халявой и головотяпством в этом фильме представлен во всей красоте.
Я тут могу годы писать о том, что Квасные патриоты и так знают а вот такой фильм посмотришь и все ясно.
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