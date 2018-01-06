Олигархи бегут на Запад, открещиваясь от российской оборонки

Альфа-банк, вслед за Сбербанком, испугался антироссийских санкций

Новая волна американских санкций, обещанная в феврале, уже испугала российских олигархов. В своем стремлении выйти из-под удара они готовы буквально предать интересы своей страны — подорвать ее обороноспособность. Отказ частного капитала финансировать российскую экономику ставит вопрос о целесообразности его дальнейшего существования.

© KM.RU, Илья Шабардин

Проблема уже вышла на правительственный уровень. «Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за „риска санкций“. Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — с таким публичным заявлением 4 января выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Отметим, что слова Рогозина выглядят противоречиво. В публичном пространстве имеется информация о финансировании Альфа-банком НПО «Прибор», НПО «Искра», челябинского радиозавода «Полет», Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, а также знаменитого «Уралвагонзавода», который Альфа-банк даже пытался обанкротить.

Так или иначе, реакция вице-премьера объяснялась демаршем этого крупнейшего частного банка. Как заявил 3 января первый заместитель председателя совета директоров Олег Сысуев, Альфа-банк уведомил предприятия ВПК о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций. При этом Сысуев уточнил, что кредитное учреждение будет делать это постепенно. «Мы стараемся максимально сократить риски», — заявил он.

Объявленная Сысуевым стратегия является отражением позиции основателя Альфа-банка Михаила Фридмана. Неделю назад в интервью журналу «Форбс» он признал трудности банка в связи с западными санкциями. «Ну, что делать, мы оттуда ушли», — сказал Фридман, отвечая на вопрос издания о финансировании оборонных предприятий. Кроме того, в 2015 году Альфа-банк закрыл из-за санкций свое представительство в Нью-Йорке.

Очевидно, Фридмана, а также его ключевого партнера по Альфа-групп — Петра Авена, бывшего министра внешних экономических связей в правительстве Егора Гайдара, тяготит негативное отношение Запада к России. В последние 2−3 года нередко появлялись сообщения о переводе миллиардерами своего бизнеса в иностранные юрисдикции. В настоящее время Фридман — крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne, который готовит покупку британского газового месторождения в Северном море.

«Фридман живет в Лондоне и является налоговым резидентом Великобритании, но по-прежнему имеет сильные связи с Россией: здесь у него менее 50% состояния», — бесстрастно констатирует «Форбс».

Складывется впечатление, что в Альфа-банке занервничали в связи с возможной реакцией российского общества на подрыв обороноспособности страны. Так, заместитель председателя правления банка по связям с органами государственной власти Владимир Сенин в беседе с «СП» отказался прояснить ситуацию, переадресовав вопрос к пресс-службе. Там, в свою очередь, также ушли от ответа, сославшись на заявление Сысуева.

А нервничать есть от чего. Так, журналист Андрей Бабицкий назвал заявление Альфа-банка «каминг-аутом Авена» и предположил, что руководство кредитного учреждения в обмен на гарантии неприкосновенности пошло на досудебную сделку и «передало Вашингтону информацию о неких коррупционных схемах, откатах, которые банк выплачивал предприятиям за возможность сидеть на гигантских денежных средствах, обеспеченных госбюджетом».

По мнению Бабицкого, если такая сделка состоялась, то она подорвет национальные интересы России, а значит Альфа-банку не удастся избежать внимания к себе со стороны прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ. Последней, пишет Бабицкий, «предстоит установить связь между желанием кредитно-денежной организации избежать санкций и решением о прекращении обслуживания предприятия ВПК».

Отметим, что если равнодушие Альфа-банка к национальным интересам России хотя бы понятно — частный бизнес есть частный бизнес, то аналогичное поведение Сбербанка, чьим главным акционером является Центробанк РФ, удивляет в большей степени. Отказ Германа Грефа открывать отделения Сбербанка в Крыму свидетельствует о глубокой системной проблеме в российском банковском секторе. А может быть и во всем российском государстве в целом.

Впрочем, директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков отнесся к позиции Фридмана с пониманием.

— У Рогозина плохая память. Все помнят, как Альфа-банк списывал задолженность «Уралвагонзаводу»…

— Спасет ли Фридмана отход от финансирования российской оборонной промышленности? Ведь Альфа-групп имеет довольно обширные активы за рубежом…

— Позиция банка по «оборонке» — это попытка выйти из-под западных санкций. Они, очевидно, решили для себя, какой бизнес для них важнее.

— Имеет ли Альфа-банк право на такой отказ. Может ли государство, как регулятор, противодействовать этому?

— Если наше государство завтра объявит тотальную мобилизацию, то вмешиваться оно имеет право. А так, это дело владельца бизнеса. Он имеет полное право послать государство подальше.

— Отсутствие в Крыму Сбербанка имеет ту же причину — страх западных санкций…

— Сбербанк, как и Альфа-банк, взвесил риски и поэтому отсутствует в Крыму совершенно корректно. Поскольку он важный для российской экономики системообразующий банк, то решил туда не ходить. Потому что Крым с точки зрения международного права — территория Украины. Есть решение ООН, в котором российскую принадлежность Крыма поддержали всего десять государств.

— Вы говорите о резолюции Генассамблеи ООН, которая в отличии от резолюции Совбеза не имеет юридической силы…

— Это позиция международного сообщества. Резолюцию Совбеза принять невозможно, поскольку Россия там использует право вето.

— У России есть свои национальные интересы и она им следует. Кстати, Сбербанк, в отличии от Альфа-банка, государственный банк…

— Строго говоря, Сбербанк не является подчиненным банком правительства, а имеет некую автономность. И в рамках этой автономности он может принимать решения. Правительство может его обязать, но я боюсь, что тогда будет хуже и правительству, и всей нашей стране.

Кстати, правительство в свое время говорило, что намерено предпринять меры, чтобы финансирование пошло через иные банки. И оно эти банки называло… Правительство может это сделать там, где оно имеет контрольный пакет, и банки на это согласны.

Но вообще-то финансирование обороны — это не дело частного коммерческого банка. Для этого существует военный бюджет. Поэтому взять и вызвать катастрофу, уложить один из последних крупных банков очень просто. Только зачем?

А вот эксперт по экономике и политике Михаил Ошеров считает, что если Альфа-банк отказывается кредитовать российские предприятия, то он просто не нужен нашей стране.

— Если для банка более важны решения иностранных властей и иностранные клиенты, то пусть он там и работает. Самым логичным шагом российских властей в ответ на это заявление Альфа-банка должен быть отзыв российской лицензии Альфа-банка и его ликвидация за нарушение российского законодательства.

Отметим, что наряду с подозрениями в отношении руководителей Альфа-банка и Сбербанка существует версия, что процессом минимизации рисков в связи с западными санкциями занимается само российское государство.

Так, ранее на сайте ЦБ публиковался список уполномоченных банков, которые работают с предприятиями гособоронзаказа. В последнюю его версию входили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Россия», Газпромбанк, Новикомбанк и ВБРР. Однако в середине декабря этот список исчез. При этом РБК писал, что для спасения работающих с ВПК банков власти рассматривают возможность создания расчетно-кассового центра при Казначействе.

По информации специализирующегося на банковской информации телеграмм-канала «Мысли-Немысли», Альфа-банк сейчас играет роль информационного буфера для других банков, которые точно также будут сворачивать сотрудничество с ВПК. «Тем более, Минобороны уже для этих целей забрало у ВЭба банк «Глобэкс», — пишет канал.

Кроме того, на днях президент Владимир Путин подписал закон, меняющий условия допуска банков к сопровождению гособоронзаказа. Теперь банк-претендент должен быть создан в соответствии с законами России, обладать лицензией на проведение работ, связанных с гостайной и иметь решение правительства, одобренное президентом РФ, об отнесении к категории уполномоченных банков.