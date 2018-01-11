Минфин в начале года купит рекордный объем иностранной валюты

Минфин в январе 2018 года купит иностранной валюты на 257,1 миллиарда рублей на дополнительные нефтегазовые доходы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина.

Это больше, чем ожидали аналитики: например, экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что январский объем валютных покупок будет определен на уровне 242 млрд руб. (медианный прогноз девяти экспертов).

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин в 2018 году может закупить иностранной валюты на 2-2,8 триллиона рублей в зависимости от стоимости нефти. По его словам, при цене нефти 54-55 долларов за баррель в 2018 году ведомство получит около двух триллионов дополнительных нефтегазовых доходов. Если нефть будет в среднем по году стоить 60 долларов за баррель, дополнительные доходы составят около 2,8 триллиона рублей, отмечал Силуанов.

В феврале прошлого года министерство финансов начало покупать валюту, чтобы уменьшить зависимость курса рубля от волатильности цен на нефть. На эти цели выделяются нефтегазовые доходы бюджета. Как заявили в ведомстве и ЦБ, влияние таких операций на российскую валюту должно быть нейтральным.