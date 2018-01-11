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Минфин в начале года купит рекордный объем иностранной валюты

13:22 11.01.2018
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин в январе 2018 года купит иностранной валюты на 257,1 миллиарда рублей на дополнительные нефтегазовые доходы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина.

Это больше, чем ожидали аналитики: например, экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что январский объем валютных покупок будет определен на уровне 242 млрд руб. (медианный прогноз девяти экспертов).

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин в 2018 году может закупить иностранной валюты на 2-2,8 триллиона рублей в зависимости от стоимости нефти. По его словам, при цене нефти 54-55 долларов за баррель в 2018 году ведомство получит около двух триллионов дополнительных нефтегазовых доходов. Если нефть будет в среднем по году стоить 60 долларов за баррель, дополнительные доходы составят около 2,8 триллиона рублей, отмечал Силуанов.

В феврале прошлого года министерство финансов начало покупать валюту, чтобы уменьшить зависимость курса рубля от волатильности цен на нефть. На эти цели выделяются нефтегазовые доходы бюджета. Как заявили в ведомстве и ЦБ, влияние таких операций на российскую валюту должно быть нейтральным.

 

«Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина.

Это больше, чем ожидали аналитики: например, экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что январский объем валютных покупок будет определен на уровне 242 млрд руб. (медианный прогноз девяти экспертов).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/11/01/2018/5a5724509a79473f7a457e50

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 21:45
Гость: Да.

Рекордный объем американской валюты уже давно купили и в США отправили. Теперь наверное хотят поставить супер рекорд? А как свои регионы? Пусть лапу сосут и налоги платят..
11.01.2018, 20:40
Гость: ***

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.
— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?
— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернули стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши,— всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, говорят, здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».
Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.
Николай Лесков. Очарованный странник
11.01.2018, 20:40
Гость: gvozd

возможно совершенно противоположное действие..
рубль привязн к доллару, это значит что любая эмиссия рубля идет под приобретение соотв. суммы валюты - то что вы называете Золото-валютным резервом :-).
учитывя что цб рф впервые снизил процентную ставку до Почти нормального уровня, преполагается повышение спроса на рублевые кредиты со стороны реального сектора и этот спрос надо Обеспечивать эмиссией, иначе дефляция...
главный вопрос - в правительстве рф есть люди заинтересованные в развитии "Этой" страны?
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