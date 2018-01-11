]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В Евросоюзе объяснили отказ выделять 600 миллионов евро Украине‍

15:08 11.01.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Евросоюз не стал переводить Украине шестьсот миллионов евро. Такое решение объяснили тем, что Киев не выполнил четыре условия предоставления экономической помощи из 21. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на это глава представительства ЕC на Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио" не исключил возможности перевода Киеву нового транша.

По его словам, Петр Порошенко лично просил президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о выделении помощи.

Глава ЕК, в свою очередь, поручил специалистам провести оценку объема помощи, которая необходима Украине, и оценить возможность предоставления нового транша.

Также Мингарелли вновь отметил, что в Брюсселе ждут от Киева срочного создания антикоррупционного суда.

В 2015 году Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Ее действие истекает в конце января. Украина получила две выплаты, однако в начале декабря Еврокомиссия отказала в выделении последнего транша.

Темы: Украина, Экономика и финансы, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.01.2018, 20:12
Гость: Остап

Жадины-говядины. Обязаны помочь, как еуропейцы-еуропейцам.
11.01.2018, 18:51
Гость: что за привычка

Любую тему переводить на РФ? Нам на уркаину в принципе плевать,как и на многие другие страны.
11.01.2018, 17:58
Гость: Питон

Если президент Порошенко и богатый бизнесмен, как он говорит очень любит Украину и видит что нужна срочная помощь, вместо ого чтобы клянчить подачки, он может сам перевести деньги со своих личных счетов в бюджет Украины и помочь. Но вместо этого он и его чиновники совершают обратные операции только разворовывают бюджет Украины.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.