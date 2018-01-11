В Евросоюзе объяснили отказ выделять 600 миллионов евро Украине‍

Евросоюз не стал переводить Украине шестьсот миллионов евро. Такое решение объяснили тем, что Киев не выполнил четыре условия предоставления экономической помощи из 21. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на это глава представительства ЕC на Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио" не исключил возможности перевода Киеву нового транша.

По его словам, Петр Порошенко лично просил президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о выделении помощи.

Глава ЕК, в свою очередь, поручил специалистам провести оценку объема помощи, которая необходима Украине, и оценить возможность предоставления нового транша.

Также Мингарелли вновь отметил, что в Брюсселе ждут от Киева срочного создания антикоррупционного суда.

В 2015 году Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Ее действие истекает в конце января. Украина получила две выплаты, однако в начале декабря Еврокомиссия отказала в выделении последнего транша.