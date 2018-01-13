Всё до копейки: Резервный фонд России полностью исчерпан

1 февраля 2018 года Резервный фонд России прекратит своё существование

Такая информация содержится в заявлении Минфина. Последние средства национальной копилки, куда стекались нефтяные сверхдоходы, были направлены на покрытие дефицита федерального бюджета в 2017 году. Что будет по окончании десятилетней истории «кубышки» и какова дальнейшая судьба суверенных фондов РФ?

Здание Минфина © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство финансов России в декабре 2017 года полностью израсходовало средства из Резервного фонда. Согласно информации, размещённой на сайте Минфина 10 января, остатки фонда в объёме $7,62 млрд, €6,71 млрд и ₤1,10 млрд были реализованы за 1 трлн 420 млн рублей и зачислены на единый счёт федерального бюджета.

Таким образом, совокупный объём Резервного фонда на 1 января 2018 года обнулился, а с 1 февраля 2018 года «государственная копилка» прекратит своё существование.

История суверенных фондов России, которые стали настоящей подушкой безопасности для экономики в 2008—2009 и частично в 2014—2015 годах, началась десять лет назад. 1 февраля 2008 года единый Стабилизационный фонд разделился на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Одним из сторонников реформирования российской «кубышки» был нынешний председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-глава Минфина Алексей Кудрин.

Задача Резервного фонда заключалась в финансировании дефицита федерального бюджета, тогда как ФНБ должен был страховать пенсионную систему и использоваться для инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты. Тем не менее в 2008—2009 годах средства ФНБ направлялись для стабилизации финансовой системы.

Наполнение Резервного фонда и ФНБ регулирует Бюджетный кодекс. Так, средства, которые поступают сверх заложенной в бюджете цены на нефть, направлялись в Резервный фонд. ФНБ наполняется лишь после того, как доходы Резервного фонда достигают нормативного уровня — 7% ВВП.

Фактический конец Резервного фонда не приведёт к значительным изменениям с точки зрения функционирования суверенных фондов страны, считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

«Всё остаётся прежним. Ресурсы, которые накоплены для решения макроэкономических задач, сохраняются. С точки зрения администрации и управления этими ресурсами, будет более унифицированный подход. То есть продолжит функционировать ключевой принцип: дополнительные доходы, которые Россия получает от высоких цен на нефть, уходят в наш суверенный фонд. Это оставляет возможность решения проблемы снижения зависимости от динамики цен на нефть и создает буфер стабильности. Все фискальные правила, весь порядок управления остаётся неизменным», — пояснил Лисоволик в разговоре с RT.

Два в одном

В информации Минфина от 10 января говорится, что по состоянию на 1 января 2018 года объём Фонда национального благосостояния составляет 3 трлн 753 млрд рублей, или $65,15 млрд.

При этом планируется, что 2018 год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться за счёт средств ФНБ. Далее фонд будет тратить средства на свою изначальную функцию: финансирование пенсионной системы.

Ранее в 2017 году министр финансов Антон Силуанов не исключил вероятности слияния Резервного фонда и ФНБ. Тогда глава Минфина подчеркнул, что должны быть выполнены все решения, связанные с инвестированием в инфраструктурные проекты через ФНБ.

«Но другая, оставшаяся часть ФНБ — это тот же самый источник для финансирования расходов федерального бюджета, такие же средства, как и Резервный фонд. Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов, для того чтобы создать единый объём финансирования ресурсов источников дефицита бюджета», — цитирует РИА Новости заявления Антона Силуанова.

Министр подчеркнул, что консолидация суверенных фондов потребует изменений в действующем законодательстве, поскольку этот процесс связан с «формальностями с софинансированием пенсионных накоплений и баланса Пенсионного фонда».

Минфин оценивает дефицит федерального бюджета в 2017 году на уровне 1,6% ВВП, в 2018-м — 1,3% ВВП. Примечательно, что на протяжении всего прошлого года министерство несколько раз корректировало свой прогноз по уровню превышения расходов над доходами госказны на ближайшую трёхлетку.

Эксперты считают, что одним из факторов, позволяющих бюджету выйти из дефицита, могут стать цены на нефть, которые уже сейчас находятся выше заложенного властями уровня. К примеру, 10 января баррель нефти эталонной марки Brent торговался на уровне свыше $69. Однако власти ещё в прошлом году одобрили бюджет на предстоящие три года на основе консервативного прогноза, в котором цена на нефть российской марки Urals ожидается на уровне $40 за баррель.

В то же время в Минэкономразвития не исключают, что могут повысить прогноз по цене на нефть Urals в 2018 году до более $50 за баррель после успешной сделки ОПЕК+. Впрочем, пока действующий прогноз на 2018 год составляет $43,80 за баррель.

Дополнительные нефтегазовые доходы сверх базовой цены власти рассчитывают направить на покупку валюты и пополнение резервов.

Ранее в разговоре с RT главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что слияние Резервного фонда и Фонда национального благосостояния позволило бы упростить процедуру законодательных изменений для использования самого ФНБ. Эксперт напомнила, что изначально планировалось направлять средства ФНБ не на финансирование дефицита бюджета, а на структурные реформы.

«Пока нет такого сценария. Сейчас задача, которая стоит перед Минфином, перед бюджетом, — это всё-таки начать использовать средства ФНБ в случае волатильности цены на нефть или других негативных событий для бюджета», — заключила экономист.

Авторы: Аксинья Маючая, Алексей Кудобин