России предсказали стремительный рост экономики

ВВП России в текущем году должен вырасти на 3,3 процента. В 2019 году, по данным аналитиков, рост российской экономики составит 2,9 процента. Такие данные содержатся в прогнозе специалистов американской Goldman Sachs, опубликованном на сайте компании.

Авторы доклада отметили, что экономика России ближайшие два года будет расти медленнее общемировой (3,9 процента в год).

Тем не менее прогноз Goldman Sachs более оптимистичный, чем у Минэкономразвития России (2 процента в 2018-м и 2,2 процента в 2019 году) и других. Так, 17 января глава российского представительства Международного валютного фонда Габриэль Ди Белла предсказал в текущем году рост российской экономики всего 1,5 процента. Аналитики Всемирного банка ожидают рост в 1,7 процента в 2018 году.

«Я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017 году, — это точно», — заявил министр Максим Орешкин журналистам на Гайдаровском форуме.