Россия — щедрая душа: Кремль спонсировал Запад на $ 1 триллион

Банк России представил отчет, из которого следует, что чистый отток капитала из России в 2017 году, по сравнению с 2016-м, вырос на 60%

За последние 30 лет экономика РФ потеряла более $ 1 трлн из-за оттока капитала. Об этом в воскресенье, 28 января, заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев в рамках World Blockchain and Cryptocurrency Summit, проходящем в Москве.

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«Вы знаете, Россия — это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $ 1 трлн., которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся. Это несправедливо», — рассказал Глазьев.

Напомним: 17 января Банк России представил отчет, из которого следует, что чистый отток капитала из России в 2017 году, по сравнению с 2016-м, вырос на 60% - до $ 31,3 млрд.

Согласно новому прогнозу ЦБ, отток в 2018 году составит $ 16 млрд., а в 2019—2020 годах сократится до $ 8−9 млрд. Вместе с тем, прежний прогноз регулятора на текущий год по оттоку не оправдался (ЦБ уверял, что в 2017 году из страны будут выведены «всего» $ 17 млрд.), как и прогноз Минэкономразвития ($ 18 млрд.)

Зато прав оказался Глазьев. Летом 2017 года, накануне введения новых санкций против России со стороны США, он абсолютно верно предсказал, что ограничительные меры не будут распространяться на спекулятивный капитал. «Когда Соединенные Штаты ввели санкции, они оставили окно для спекулянтов — пожалуйста, бери деньги, занимай и крути российский рынок, как хочешь», — отметил тогда советник президента РФ.

По мнению академика, эта ситуация весьма опасна.

«Чикагская биржа сегодня стала зеркалом Московской биржи. Именно там определяется конъюнктура на российском рынке. Российский рынок просто карликовый по сравнению даже с одним американским хеджфондом — один крупный американский банк весит столько же, сколько вся российская банковская система. Любое дуновение банковского спекулятивного капитала может раскачивать российский рынок как угодно», — считает Сергей Глазьев.

Надо сказать, не только Глазьев, но и ряд других крупных экономистов уверены: отток капитала из России сегодня — явление неизбежное. Поскольку экономический блок российского правительства играет по правилам мировой финансовой элиты, и, по сути, обеспечивает поддержку ликвидности мировой долларовой системы за счет ресурсов РФ.

Как в реальности будет развиваться ситуация с оттоком капитала, можно ли вернуть деньги, выведенные из России?

— Цифры, приводимые Сергеем Глазьевым, вполне адекватные, — отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — На деле, масштаб оттока даже больше — многое зависит от методологии подсчета этих потерь.

Я, например, каждый год веду собственный подсчет оттока капитала из России, используя официальный источник — платежный баланс РФ, который публикуется на сайте Центробанка. Но это — только часть реального оттока.

Чтобы оценить его реальный масштаб, нужно считать не только сальдо движения чистого капитала, но и сальдо так называемых инвестиционных доходов. Это выплаты, которые российские компании делают зарубежным партнерам за полученные от них инвестиции. Так вот, сальдо инвестиционных доходов за четверть века всегда было устойчивым — и всегда не в нашу пользу.

Замечу, это сальдо по своим масштабам практически не уступает чистому оттоку капитала, данные по которому публикует ЦБ.

Так вот, если просуммировать отток капитала из России за 10 лет с учетом инвестиционных доходов, то уже получится $ 1 триллион, о котором говорит академик Глазьев. По такой методике выходит, что в среднем за год из российской экономики утекает $ 100 млрд.

Но и это не все: есть еще контрабандный вывоз капитала, который вообще нигде не фиксируется. К потерям можно приплюсовать и капитал, который был выведен из экономики страны еще во времена Советского Союза — уже тогда за границей образовались активы, которые не были подконтрольны государству. Все эти годы такие активы приносили доход, который также можно считать скрытой формой вывода капитала.

Если подсчитать все перечисленное, можно уверенно утверждать: на сегодня активы российского происхождения за рубежом «тянут» на $ 2−3 трлн.

И имейте в виду: для полноты картины нужно учесть и такую форму вывоза капитала, как международные резервы. Это, конечно, не вывоз частного капитала — это вывоз капитала государственного. Но сути дела это не меняет.

— Прогноз ЦБ сводится к тому, что оттока капитала из России будет уменьшаться. С этим можно согласиться?

— Думаю, можно. Экономика РФ сжимается как шагреневая кожа, и ее нельзя «отжимать» бесконечно, выводя капитал в нынешних масштабах.

Другое дело, что масштабы зарубежных активов российского происхождения будут все равно расти — за счет инвестиционных доходов. Можно сказать, мы создали источники для зарубежной экономики, и они по-прежнему будут работать.

— Можно ли вернуть деньги, которые были вывезены из РФ, и вложены в зарубежную экономику?

— На мой взгляд, до весны 2014 года — до момента, когда Запад вел против РФ экономические санкции, — вернуть капиталы было сложно, но возможно. Сегодня, я считаю, это сделать практически нереально. Можно, конечно, попытаться что-то вернуть, но это будет в лучшем случае 10−20% активов.

Тем не менее, я считаю, мы должны вести учет: сколько вывезено, кем и куда. Неизвестно, как дальше будет жить мир, и как сложится судьба России. А значит, мы должны иметь на руках необходимые документы, чтобы при случае предъявлять требования по выведенным из страны активам.

Точно так же, замечу, Запад на протяжении многих десятилетий предъявлял нам требования по царским долгам и по долгам Временного правительства.

— Почему вы считаете, что до 2014 года можно было вернуть российский капитал?

— Приведу факт, который не получил широкой огласки. Когда Запад ввел первые санкции в отношении России, часть наших госсредств была выведена из международных резервов — правда, на короткое время, примерно на неделю-другую.

Это, я считаю, означает, что на тот момент Америка давала нам такую возможность. Но сейчас подобный номер вряд ли бы удался. США последовательно ужесточают санкционный режим против РФ, и наши активы на Западе становятся все менее «возвратными».

— Представим, что $ 1 триллион остался бы в России. Что можно было бы сделать на эти деньги?

— Провести в России реиндустриализацию — конвертировать валюту в машины и промышленное оборудование. Деньги в кубышке, я считаю, нам не нужны. Жизнь показывает, что это убыточно и рискованно, особенно если кубышка размещена за пределами РФ.

— Капитал утекает из России потому, что так выстроена наша финансовая система, — считает президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин. — Задача экономического блока российского кабмина, на мой взгляд, как раз состоит в том, чтобы обеспечить условия для такой утечки.

В нашей элите экономическая и финансовая политика традиционно определяется так называемой либеральной группой — людьми, ориентированными на мировую финансовую элиту, которая обеспечивала в мировой экономике экономический рост с 1944 года, с принятия Бреттон-Вудских соглашений. А надо понимать: мировая финансовая система вовсе не заинтересована в том, чтобы Россия стала центром накопления капитала.

В 2015 году наши денежные власти — как я полагаю, по указанию Международного валютного фонда (МВФ), — устроили обвальную девальвацию рубля. В результате из России утек иностранный капитал на $ 200 млрд., а экономический спад тогда составил 8−10%. В последующие годы ситуация вернулась на круги своя, зато очень ускорилось падение жизненного уровня населения.

В 2018 году, скорее всего, спад ускорится, а отток капитала — вырастет.