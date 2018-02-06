]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Богатейшие люди планеты потеряли в один день более 100 млрд долларов

12:07 6.02.2018
Фото с сайта varchev.com
Фото с сайта varchev.com
Материалы по теме:

За один день 500 богатейших людей мира потеряли 114 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Это произошло после рекордного падения американских рынков, которое произошло 5 февраля. Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1 175 пунктов (4,6 процента) по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Отмечается, что это самое рекордное падение за всю историю.

Обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики. В частности, администрация президента Дональда Трампа заявила о том, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже более 70 раз закрывались на рекордном уровне с начала его вступления в должность главы государства.

По данным агентства, наибольшие потери понес основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, обладатель третьего по величине состояния в мире. Его состояние сократилось на 5,1 миллиарда долларов.

Также сократилось состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, он потерял 3,6 миллиарда долларов. 3,3 миллиардов долларов недосчитался основатель Amazon Джефф Безос, по 2,3 миллиарда долларов потеряли разработчики и сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Бринн.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Мировые биржи и рынки ценных бумаг
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.02.2018, 18:23
Гость: Ц

Да это предположительно наши люди по совету уважаемого лица вывели деньги с Нью-Йорковской фондовой на московскую биржу с целью сохранения своих трудовых сбережений)))
06.02.2018, 18:14
Гость: blog2038

"Богатейшие люди планеты потеряли в один день более 100 млрд долларов"
---
Это неверное выражение - потери осуществляются тогда когда происходит продажа.
.
В данном случае это пока только витруальная потеря которая вполне может резверуться и стать выигрышем (тоже виртуальным пока не произошла продажа).
.
Я лично свои не продаю, но продолжаю покупать новые.
06.02.2018, 15:12
Гость: Сергей Дмитриевич

Если кто-то потерял,то кто-то выиграл!Все эти "кризисы" устраивает ФРС для избавления от "лишних" долларов, чтобы не обесценивались.В СССР для этого проводили денежные реформы, а В США -рукотворные кризисы.
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.