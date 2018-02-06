"Богатейшие люди планеты потеряли в один день более 100 млрд долларов"

За один день 500 богатейших людей мира потеряли 114 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Это произошло после рекордного падения американских рынков, которое произошло 5 февраля. Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1 175 пунктов (4,6 процента) по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Отмечается, что это самое рекордное падение за всю историю.

Обвал произошел на фоне заявлений Белого дома об успехах американской экономики. В частности, администрация президента Дональда Трампа заявила о том, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже более 70 раз закрывались на рекордном уровне с начала его вступления в должность главы государства.

По данным агентства, наибольшие потери понес основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, обладатель третьего по величине состояния в мире. Его состояние сократилось на 5,1 миллиарда долларов.

Также сократилось состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, он потерял 3,6 миллиарда долларов. 3,3 миллиардов долларов недосчитался основатель Amazon Джефф Безос, по 2,3 миллиарда долларов потеряли разработчики и сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Бринн.