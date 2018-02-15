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Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

13:35 15.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российские власти планируют остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в федеральных и крымских органах власти.

По информации издания, рекомендация прекратить добычу на месторождении была выдана в МИД РФ. Как сообщил источник, это является тактическим ходом, чтобы снять претензию Украины в рамках арбитража о том, что Россия якобы ведет на полуострове неразрешенную хозяйственную деятельность. Собеседник подчеркнул, что вопрос о передаче Украине газового месторождения не стоит.

«В МИДе решили: если мы там (на Одесском месторождении) деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», — сказал источник, пояснив, что «нет спора по принадлежности [месторождения], есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины».

Украина инициировала арбитражное производство против России 16 сентября 2016 года («Спор, касающийся прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе»). Киев требует не только защиты своих морских прав, но и возмещения ущерба, отмечалось в сообщении украинского МИДа. Суд касается «незаконного использования ресурсов на шельфах Черного и Азовского морей, незаконного использования инфраструктуры, незаконной добычи», говорила глава киевского «Черноморнафтогаза» (считает себя законным собственником нефтегазовых активов в Крыму) Светлана Нежнова.

В мае 2017 года в Гааге состоялось первое процедурное слушание. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить арбитражному трибуналу, состоящему из пяти судей, «доказательную базу» по тому, как Россия, по версии Киева, «нарушает права» Украины в Черном море. После этого у Москвы будет возможность как ответить на эти факты, так и представить возможные возражения по поводу юрисдикции трибунала. Решение по спору будет вынесено не раньше 2020 года, следует из процедурного приказа суда.

По словам источника РБК, Одесское месторождение далеко не первостепенный вопрос в этом процессе, главная тема — это Крымский мост. Украинские власти, например, заявляли о своих претензиях в связи с ограничением навигации через Керченский пролив из-за строительства моста.

Темы: Россия, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 20:01
Гость: Русский

... когда на Украине НЕЗАКОННО ( за счет придуманного 3-его тура) к власти пришел Ющенко, написал: история Украины закончилась. Дальше будет её раздел на 4-6 частей.
И как видите, не ошибся. Две части уже отделились. На очереди - еще три на Западе. Да и Донбасс должен вернуться в границы Донецко-Криворожской республики. Осталось совсем немного. Ждем-с.
15.02.2018, 19:24
Гость: ник

А почему не появилась республика в Мариуполе? Николаеве? Сумах, Днепропетровске? Это сняло бы проблемы, по крайнем мере с Азовском морем.
15.02.2018, 19:15
Гость: из киева

А забыть про плавучие вышки, стоящие на Одесском месторождении, мы вам не позволим:) Потому, что они украинские, были захвачены в Крыму и "национализированы" РФ, но при этом до сих пор числятся в Международном морском регистре как несущие украинские флаг и регистрацию. Российский флаг над ними - чистейший акт пиратства в исконном понимании этого юридического термина. Переход собственности на них не был оформлен ни одним документом с участием украинского владельца.
Поэтому дело о них также уже находится в международном суде, если не ошибаюсь - в Лондонском международном арбитражном суде. При указанном состоянии дел его решение вполне предсказуемо.
Вообще, это загадка для ума: почему РФ в вопросах крымской собственности действовала столь топорно? Мое предположение - в первой половине 14-го российское политическое руководство было уверено в успехе "Русской весны" с тотальным отколом от Украины всей "Новороссии" и полагало, что в масштабах этого геополитического катаклизма все эти юридические "шероховатости" в Крыму уже не будут иметь никакого значения. И, безусловно, так оно и было бы, если бы мы не пресекли этот процесс жизнями и кровью наших патриотов, добровольцев 14-го года. Обломчик у вас случился, и вот теперь его последствия начинают лезть из всех щелей.
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