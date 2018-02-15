Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной

Российские власти планируют остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в федеральных и крымских органах власти.

По информации издания, рекомендация прекратить добычу на месторождении была выдана в МИД РФ. Как сообщил источник, это является тактическим ходом, чтобы снять претензию Украины в рамках арбитража о том, что Россия якобы ведет на полуострове неразрешенную хозяйственную деятельность. Собеседник подчеркнул, что вопрос о передаче Украине газового месторождения не стоит.

«В МИДе решили: если мы там (на Одесском месторождении) деятельности не будем вести, не будет и предмета спора», — сказал источник, пояснив, что «нет спора по принадлежности [месторождения], есть спор по поводу хозяйственной деятельности в морских границах Украины».

Украина инициировала арбитражное производство против России 16 сентября 2016 года («Спор, касающийся прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе»). Киев требует не только защиты своих морских прав, но и возмещения ущерба, отмечалось в сообщении украинского МИДа. Суд касается «незаконного использования ресурсов на шельфах Черного и Азовского морей, незаконного использования инфраструктуры, незаконной добычи», говорила глава киевского «Черноморнафтогаза» (считает себя законным собственником нефтегазовых активов в Крыму) Светлана Нежнова.

В мае 2017 года в Гааге состоялось первое процедурное слушание. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить арбитражному трибуналу, состоящему из пяти судей, «доказательную базу» по тому, как Россия, по версии Киева, «нарушает права» Украины в Черном море. После этого у Москвы будет возможность как ответить на эти факты, так и представить возможные возражения по поводу юрисдикции трибунала. Решение по спору будет вынесено не раньше 2020 года, следует из процедурного приказа суда.

По словам источника РБК, Одесское месторождение далеко не первостепенный вопрос в этом процессе, главная тема — это Крымский мост. Украинские власти, например, заявляли о своих претензиях в связи с ограничением навигации через Керченский пролив из-за строительства моста.