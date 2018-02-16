Госдума увеличила минимальный размер оплаты труда на 17%

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки, увеличивающие минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года на 17%.

С 1 мая МРОТ должен составить 11 163 руб. С начала этого года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 9489 руб., что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2017 года, сообщает «Право.ру».

В конце прошлого года планировалось увеличить зарплаты с 2019 года.

Ранее на этой неделе Госдума отклонила законопроект, который предлагал ввести минимальную почасовую оплату труда. Парламентарии от фракции "Справедливая Россия" предложили установить минимальную почасовую оплату в размере 100 руб.

При 40-часовой рабочей неделе и оплате 100 руб. в час минимальная оплата за месяц составила бы 16 000 руб., что существенно больше, чем МРОТ, установленный на сегодняшний день (9489 руб.). Тем не менее от инициативы отказались.