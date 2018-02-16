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Госдума увеличила минимальный размер оплаты труда на 17%

15:01 16.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки, увеличивающие минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года на 17%.

С 1 мая МРОТ должен составить 11 163 руб. С начала этого года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 9489 руб., что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2017 года, сообщает «Право.ру».

В конце прошлого года планировалось увеличить зарплаты с 2019 года.

Ранее на этой неделе Госдума отклонила законопроект, который предлагал ввести минимальную почасовую оплату труда. Парламентарии от фракции "Справедливая Россия" предложили установить минимальную почасовую оплату в размере 100 руб.

При 40-часовой рабочей неделе и оплате 100 руб. в час минимальная оплата за месяц составила бы 16 000 руб., что существенно больше, чем МРОТ, установленный на сегодняшний день (9489 руб.). Тем не менее от инициативы отказались.

Темы: Зарплаты и пособия в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 19:44
Гость: Парарцельс

Надо не только минимальный, но и максимальный размер оплаты установить и их взаимосвязь!!!
Например у нас в фирме минимум 50 тыр максимум 250 тыр)))
Установить макс зарплату для руководителей госкомпаний в первую очередь!!!
Например, разделить их на 5 категорий.
1 - в 5 раз
2 - в 10 раз
3 - в 15 раз
4 - в 20 раз
5 - в 50 раз
но этого мало иначе все будут 5-й категории)))
установить пропорции (квоты) категорий от общего количества госкомпаний
1 - 50%
2 - 25%
3 - 15%
4 - 8%
5 - 2%
Тогда воленс-ноленс чтобы получить повышенную з/п придётся поднимать пониженную)))
16.02.2018, 18:46
Гость: Мы

с Серегой хотим знать,ответьте на наш вопрос,в чем заключаются красные линии меду РФ и США.Алкснис сообщает о 314 погибших вагнеровцкв,врет конечно вражина.Письков стыдливолицемерно лепечет о неизбежных потерях в драке пьяных мужиков.Письков это гарантия того,что были убитые амерами русские.Умылся Путин?Завтра Порошенко спокойно разгромит ДНР ЛНР,потому что мы умоемся.
16.02.2018, 16:38
Гость: рог изобилия

Могут если захотят!А хотят они в тревожный час утраты кормильца.Кормилец ,как гарант всех обещаний и им дал добро на одноразовое "добро".Осталось чуть больше месяца ,и, не исключено ,что за это время будет ещё несколько "порций" неожиданного добра от неожиданно щедрых "добродеятелей" и "добросеятелей".Их решения приобретут ранее всячески игнорируемые два арифметических действия прибавить и умножить для электората, чтоб потом, после 18 марта наверстать всё упущеное, с остервенением отнимая и деля между собой оставшееся в России добро.
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