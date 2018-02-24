Первый предприниматель из «списка Титова» вернулся в Россию

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернулся из Лондона в Россию. Об этом Титов написал на своей странице в Facebook.

Его обвиняют в присвоении 10 миллионов рублей заёмных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом, органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности, написал бизнес-омбудсмен.

Каковкина задержали на границе и посадили в изолятор временного содержания. Однако позднее предпринимателя отпустили домой до суда.

Фото со страницы Бориса Титова в Facebook

В начале февраля Борис Титов обнародовал фамилии 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотели бы вернуться в Россию.