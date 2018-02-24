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Первый предприниматель из «списка Титова» вернулся в Россию

09:39 24.02.2018

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернулся из Лондона в Россию. Об этом Титов написал на своей странице в Facebook.

Его обвиняют в присвоении 10 миллионов рублей заёмных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом, органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности, написал бизнес-омбудсмен.

Каковкина задержали на границе и посадили в изолятор временного содержания. Однако позднее предпринимателя отпустили домой до суда.

Фото со страницы Бориса Титова в Facebook

В начале февраля Борис Титов обнародовал фамилии 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотели бы вернуться в Россию.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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24.02.2018, 19:52
Гость: Знакус

Никому они там не нужны. И денег они там не заработают, а только промотают то что уволокли в 90-е.
Там они никто и звать их никак, даже с их капиталами.
Ностальгия. Выдержки из старых песен.
**********

Летят перелетные птицы ушедшее лето искать
Летят они в жаркие страны
А я не хочу улетать
А я остаюся с тобою родная моя сторона
Не нужно мне солнце чужое
Чужая земля не нужна

Пускай утопал я в болотах
Пускай замерзал я на льду
Но если ты скажешь мне слово
Я снова все это пройду
Надежды свои и желанья связал я навеки с тобой
С твоею суровой и ясной
С твоею завидной судьбой

********
Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.
24.02.2018, 18:51
Гость: А сейчас эти уже почти герои

Почему же "почти". Они герои и есть. Герои нашего времени. У каждого времени свои герои.
24.02.2018, 18:13
Гость: к родным берёзкам потянуло

А может он был шашим засланным казачкои? Тогда ждём награды.от госудаоства ,чем он хуже Баха?
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