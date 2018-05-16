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Евросоюз сменит доллар на евро при оплате иранской нефти

13:19 16.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Страны Евросоюза планируют перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в Брюсселе.

По данным агентства, страны так называемой «евротройки» - Франция, Германия и Великобритания, - договорились с Ираном о разработке программы поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке.

Речь идет, в первую очередь, о продолжении торговли нефтью, газом и нефтепродуктами; эффективных банковских транзакциях, продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта; о предоставлении экспортных кредитов.

На конец текущей недели намечен визит в Иран еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете. Целю данной поездки значится обсуждение сотрудничества в области энергетики как подтверждение приверженности соглашению по ядерной программе Ирана.

Темы: Иран, Европейский союз (ЕС), Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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16.05.2018, 19:54
Гость: Конфисковывают

в счёт реституций.
16.05.2018, 19:36
Гость: Время Ч.

Его арабы выгоняют. Власть отбирает его лачугу для расселения беженцев.
16.05.2018, 18:40
Гость: Европейцы и длинноносому.

Ребята, вас часто трезвых и поодиночке трудно понять. А уж когда вступаете в диалог, нахрюкавшись до свинячьего состояния, то совсем ничего не разберёшь. Вы попробуйте завтра с утра на свежую голову, слегка опохмелившись, объяснить, что сказать-то хотели. Пока какой-то бред бредовый.
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