Евросоюз сменит доллар на евро при оплате иранской нефти

Страны Евросоюза планируют перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в Брюсселе.

По данным агентства, страны так называемой «евротройки» - Франция, Германия и Великобритания, - договорились с Ираном о разработке программы поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке.

Речь идет, в первую очередь, о продолжении торговли нефтью, газом и нефтепродуктами; эффективных банковских транзакциях, продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта; о предоставлении экспортных кредитов.

На конец текущей недели намечен визит в Иран еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете. Целю данной поездки значится обсуждение сотрудничества в области энергетики как подтверждение приверженности соглашению по ядерной программе Ирана.