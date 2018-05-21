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Президент Болгарии предложил построить прямой газопровод из России

11:14 21.05.2018
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Президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости строительства прямого газопровода из России через Черное море. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам Болгария «нуждается» в прямых поставках российского газа. «Назовем это «Болгарским потоком. Это диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом», - заявил Радев.

Он добавил, что его желание ничем не отличается от желания Германии реализовать «Северный поток — 2».

На текущий момент предполагается, что с 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод «Турецкий поток», который будет идти по дну Черного моря. Однако в этом случае страна будет пользоваться транзитом газа через Турцию.

Румен Радев находится с двухдневным визитом в России. На вторник, 22 мая, запланирована встреча президента Болгарии с Владимиром Путиным. Это будет первая двусторонняя встреча президентов РФ и Болгарии за 10 лет..

Темы: Россия, Болгария, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 14:52
Гость: ха-ха-ха...

ну вы все тут такие строгие...
Болгария - парламентская республика, президент - ноль без палочки, вся эта его тусня походу внутриполитическая терка с премьером.
Газопровод он предложил построить, щас премьер Болгарии дунет и у этого президента полномочия слетят, как в Молдавии.
21.05.2018, 14:19
Гость: Радеву

надо было прежде чем делать такое заявление померить у себя температуру есть хорошая русская поговорка - Дорога ложка к обеду. Так вот обед уже давно прошёл, да и веры нет такому президенту у которого семь пятниц на неделе. На месте президента я его вообще бы не принял. Ну разве что посоветовал встретится с зам.министра. Президент который находится на побегушках у Брюсселя о чём можно с ним говорить и какие вопросы решать?
21.05.2018, 14:17
Гость: Константин

Романовы сами виноваты. Александр поставил царём болгарским немецкого родственника русофоба, а не русского знатного боярина.
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