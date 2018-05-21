Президент Болгарии предложил построить прямой газопровод из России

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Президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости строительства прямого газопровода из России через Черное море. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам Болгария «нуждается» в прямых поставках российского газа. «Назовем это «Болгарским потоком. Это диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом», - заявил Радев.

Он добавил, что его желание ничем не отличается от желания Германии реализовать «Северный поток — 2».

На текущий момент предполагается, что с 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод «Турецкий поток», который будет идти по дну Черного моря. Однако в этом случае страна будет пользоваться транзитом газа через Турцию.

Румен Радев находится с двухдневным визитом в России. На вторник, 22 мая, запланирована встреча президента Болгарии с Владимиром Путиным. Это будет первая двусторонняя встреча президентов РФ и Болгарии за 10 лет..