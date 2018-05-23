Хищения на ТОАЗе придумали юристы «Уралхима»?

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На этой неделе в Тольятти продолжится судебный процесс над бывшими руководителями «Тольяттиазота» («ТоАЗ») и их партнерами из компании «Nitrochem Distribution AG», которые обвиняются в хищении имущества корпорации



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Рассмотрение этого дела обещает преподнести новые скандальные сюрпризы, как на прошлой неделе, когда в ходе слушаний выяснилось, что обвинительное заключение готовили не следователи, а юристы миноританского акционера «ТоАЗа» – компании «Уралхим», которая считается потерпевшей стороной.

Предыдущее судебное заседание по обвинению Владимира Махлая, Сергея Махлая и Евгения Королева, а также владельцев компании «Nitrochem Distribution AG» Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера в хищении имущества корпорации «ТольяттиАзот» («ТоАЗ») путем мошенничества, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, завершилось скандалом, после чего было отложено почти на неделю.

На заседания, которые были назначены на 17 и 18 мая, были запланированы допросы представителя «Уралхима» и другого миноритарного акционера Евгения Седыкина, признанных следствием в качестве потерпевших.

17 мая свои показания изложил представитель компании «Уралхим» – заместитель руководителя юридической службы Андрей Ермизин. На пустующую скамью подсудимых представители миноритария закрепили иллюстративный материал, на котором схематично отразили якобы аффилированные связи корпорации и отразили существо проводившихся сделок, в т.ч. через оффшорные компании.

Несколько часов Ермизин излагал суду позицию потерпевших и свои представления о том, как обвиняемые обходили закон об акционерных обществах и устанавливали контроль над пакетом акций через доверительное управление. В деле его показания занимают порядка 1000 листов. Далее ему задавали вопросы представители обвинения. Судебное заседание продлилось с 10 утра почти до 7 часов вечера, и к этому моменту допрос Ермизина так и не был завершен.

Основные тезисы выступления Ермизина сводились к следующему: «Уралхим» как собственник пакета акций рассчитывал на дивиденды, однако не смог получить не только их, но и хоть какую-то корпоративную информацию о деятельности завода.

Подобное положение вещей заставило «Уралхим» заняться собственным расследованием причин и последствий. В результате компания предложила другую компанию-дистрибьютора, который бы закупал продукцию предприятия по ценам, соответствующем рынку, однако получил отказ.

При этом заключенные соглашения между «ТольяттиАзотом» и «Нитрохемом» компания «Уралхим» считает кабальными.

Суду очевидно, предстоит оценить состоятельность этого тезиса, поскольку, как следует из выступления Ермизина, соответствующих решений арбитражного суда нет. Так как «Уралхим» является акционером «ТоАЗа», то, по мнению «Уралхима», тоже имеет право на имущество предприятия.

Следовательно, якобы произошедшее хищение продукции «ТоАЗа» причинило «Уралхиму» имущественный ущерб.

Кроме того, Ермизин сообщил о том, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд рублей – в качестве компенсации ущерба самой компании, и 78 млрд рублей – в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту».

Схему движения акций между оффшорными компаниями, которыми, по словам представителей «Уралхима», руководили обвиняемые – Ермизин назвал шедевром юридического искусства.

После ответов Ермизина на вопросы обвинения, представителя «Уралхима» начали допрашивать защитники и сразу вскрылись любопытные обстоятельства.

Адвокат Инна Тихомирова, осуществляющая защиту Владимира Махлая, сообщила, что в январе 2018 года ей следователь вручил электронную копию обвинительного заключения, в свойствах которого, создателем этого документа значилась компания «Уралхим».

Адвокат Тихомирова задала вопрос Ермизину: «Кто из сотрудников «Уралхима», вы сами либо кто-то другой из числа ваших подчиненных, составлял обвинительное заключение для следователя?» Ермизин ответил: «Я не составлял», при этом не став опровергать то, что обвинительное заключение действительно готовилось для следователя кем-то из сотрудников «Уралхима».

Между тем, по требованиям УПК РФ любые документы по уголовному делу должен составлять именно следователь, а не кто-либо из заинтересованных сторон, в число которых входит компания «Уралхим», признанная органом следствия потерпевшим лицом.

Такая находка защиты обвиняемых фактически подтверждает предыдущие заявления о том, что уголовное дело против бывших руководителей «ТоАЗа» возбуждено по надуманным основаниям, необоснованно, состав преступления отсутствует, а следствие проведено неквалифицированно.

Версия адвоката Тихомировой подтверждает и недавнее заявление самого «ТоАЗа» (кстати, признанного потерпевшим только по решению суда, после завершения следствия, длившегося 5 лет), о том, что «Уралхим» совершает действия, являющиеся «попыткой рейдерского захвата» предприятия.

Заседание, запланированное на 18 мая, не состоялось по причине отсутствия адвоката Александра Гофштейна. Следующее судебное заседание по настоящему уголовному делу состоится в плановом режиме 24 мая, на котором защитой будет продолжен допрос представителя «Уралхима» Ермизина. Возможно, нас ожидают новые открытия.