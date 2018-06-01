«Пенсия как милостыня или пенсия как заслуженная статусность»

Пенсия – это обязанность и долг государства перед гражданами. Если у тебя есть долг, но нет денег, последнее обстоятельство тебя от долга не освобождает

Вопрос о повышении пенсионного возраста – это не чисто финансовый, бюджетный и социально-обеспечительный вопрос.

Пенсионный вопрос – это в принципе политико-философский и социально-философский вопрос. То есть вопрос о том, на каких основаниях общество вообще строит свое существование.

Пенсия по старости – это пособие для нетрудоспособных, или обязанность общества и государства гарантировать достойную жизнь человека после определенного момента.

Сергей Черняховский. Фото с сайта izborsk-club.ru

39-я статья Конституции РФ (Глава «Основные права и свободы граждан») определяет: 1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

То есть пенсия по возрасту – это некое социальное обеспечение. Пособие, наравне с другими пособиями – вплоть до пособия по безработице, то есть некое вспомоществование для неимущего, в данном случае – неспособного работать.

Причем источники такого вспомоществования не указаны. Отмечается только, что 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом; 3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

Гарантии есть, обязательств по их исполнению нет.

43-я статья Конституции СССР (Глава 7. Основные права, свободы и обязанности граждан СССР) гласила: «Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца». И указывалось: «Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения».

При внешнем сходстве – в чем сущностная разница. Конституция РФ гарантирует в старости социальное обеспечение – то есть имеется в виду, что в старости человек будет получать от общества некую помощь. Конституция СССР гарантировала в старости «материальное обеспечение» и в дополнение – те или иные формы социального обеспечения, то есть общественной помощи.

То есть материальное обеспечение и социальное обеспечение – это не одно и то же: социальное означает, что тебе будут в некой форме помогать. Материальное обеспечение означает, что в старости человек будет материально обеспечен. То есть – что у него, при прочих равных, не будет необходимости зарабатывать себе на жизнь и ему будет обеспечена достойная старость.

Поэтому ко второй половине 80-х гг. в СССР пенсии устанавливались в диапазоне от 70 до 140 рублей (если не брать «персональных»), а в России насчитываются абсолютно непрозрачным образом в размере от 7 000 рублей до примерно 20 000 – если также не брать неких особых случаев.

Рубль СССР 80-х годов – это примерно 500 рублей современной России. То есть 70 рублей – это 35 тысяч рублей, а 140 рублей - это 70 000 рублей современной России.

Поэтому на пенсию в СССР можно было прожить не работая, а на пенсию в РФ прожить не работая нельзя. Поэтому в СССР у государства было моральное право предлагать на выбор: работа или пенсия (и то в 80-е годы лишь ограничивалась их общая сумма), а у государства в России такого права нет.

Потому что в СССР государство обеспечивало гражданам достойную старость, а государство в современной России выдает вспомоществование. А в 90-е годы – выдавало вообще милостыню.

Все это, как и призывы к увеличению пенсионного возраста, оправдывается уверениями в том, что у государства нет денег платить всем достойную пенсию.

Но пенсия – это не благодеяние государства. Это не форма благотворительности. И даже не процент с накоплений того, кому ее платят. Пенсия – это обязанность и долг государства перед гражданами. Если у тебя есть долг, но нет денег, последнее обстоятельство тебя от долга не освобождает. Найди. Заработай. «Роди».

Нынешнее российское государство слишком много задолжало гражданам. Разбазарило созданные ими богатства. Раздало кому попало предприятия, созданные народом. Своим непрофессионализмом и нелепыми «реформами» угробило в стране производство. Значит – должно расплатиться. За все, начиная с 1985 года. Вот пусть и отрабатывает.

И отбирает нефтяные скважины и металлургические комбинаты у тех, кому позволило их украсть. Или – пусть объявляет себя банкротом и отдает гражданам ими же созданную собственность.

Дело в ответе на два вопроса.

Первый: пенсия по возрасту – это то, что государство обязано заплатить честно работавшему человеку, или пенсия по возрасту – это то, на что человек должен за всю жизнь накопить себе деньги, недополучая их в предыдущие годы?

Можно отвечать на этот вопрос и так. Но если так, к чему слова о гарантиях по возрасту в тексте Конституции… Для того, чтобы откладывать деньги на старость, не нужно разрешение конституционного уровня. Копить и откладывать их можно и при самодержавии.

И если речь идет о накопительной пенсионной системе – значит, гарантии Конституции в этом вопросе есть ложь и лицемерие. Если они не есть ложь и лицемерие – значит, государство должно из своих средств – заработанных ими, или изъятых у определенных социальных групп – выплачивать гарантированную и пенсию своим гражданам. Причем не тогда, когда они уже не смогут работать, а тогда, когда достигнут возраста, который общественно будет признанным как дающий право не работать – «уйти на отдых».

Как уходят люди домой с работы не потому, что падают от усталости, а потому, что окончился 8-ми часовой рабочий день.

И второй, еще более существенный вопрос. Пенсия – это вспомоществование, позволяющее не умереть с голоду, как пособие по безработице, или пенсия по старости – это право на достойную и обеспеченную жизнь по достижении определенного возраста?

То есть пенсия – это нечто сродни прожиточному минимуму, или пенсия – это то, получая что человек выглядит заслуженным ветераном, посвятившим свою жизнь служению своей стране?

Потому что если это нечто наподобие пособия голодающему, то внук этого пенсионера, глядя на него, в лучшем случае скажет: «Да, мой дед был честным человеком, всю жизнь честно работавшим на свою страну – и эта страна в конце жизни сделала его нищим. Я не буду так глуп: я либо смолоду буду жить только для себя, либо как можно быстрее уеду из ЭТОЙ страны, которая так бесчестно обошлась с моим честным дедом».

Тогда как должно быть так, чтобы внук, взглянув на достойную жизнь деда, сказал: «Он был честен и работал честно – он отдал свою жизнь своей стране – и страна дала ему достойную и обеспеченную старость. И я горжусь им, и я горжусь своей страной. И всю жизнь, как и он, посвящу своей стране».

А если говорить о возрасте – формально это вопрос, который в разных условиях может действительно решаться по-разному.

Но с двумя оговорками. Первая: никакой новый закон не может быть принят, если он ведет к ухудшению положения граждан страны.

И вторая: подобное решение, ведущее к увеличению пенсионного возраста, если и может приниматься на основании тех или иных соображений – он не может приниматься на основании того соображения, что у государства не хватает денег.

Обеспечение гарантированной обеспеченной старости – обязанность и долг государства по отношению к гражданину. Отсутствие денег – не основание не платить долги. Искать нужно и зарабатывать.

Государство, если это социальное государство, не должно покрывать свои социальные обязательства за счет сбора налогов. Оно должно покрывать их за счет продукта, произведенного на государственных предприятиях, и иных форм государственного заработка.

