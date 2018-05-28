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Власти могут поднять НДС до 20% для выполнения майского указа Путина

12:12 28.05.2018
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В правительстве обсуждают возможность повышения налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Повышение НДС, пишут «Ведомости», рассматривается как один из вариантов получить часть из 8 триллионов рублей, необходимых для выполнения нового «майского указа».

По словам собеседников издания, повышение НДС даст бюджету дополнительно около двух триллионов рублей в течение шести лет.

Еще около двух триллионов рублей на «майский указ», как ожидается, даст бюджету анонсированное повышение пенсионного возраста, сообщили два источника газеты. Оставшиеся четыре триллиона рублей принесут займы (около трех триллионов рублей) и реформа налогообложения нефтяной отрасли (около одного триллиона рублей).

Источники издания подчеркнули, что речь не идет об уже принятых решениях. Все меняется очень быстро и постоянно, отметил один из собеседников «Ведомостей».

Повышение НДС, как сообщалось, в правительстве обсуждалось в 2017 году в рамках предложений по налоговой реформе. Тогда речь шла о налоговом маневре — повышении НДС до 22 процентов при одновременном снижении до 22 процентов страховых взносов. В ноябре стало известно, что от этой идеи решено отказаться. Действующий трехлетний бюджет составлен без учета налоговой реформы.

Глава Минфина Антон Силуанов, занявший в новом кабинете министров пост вице-премьера, 24 мая заявил, что налоги в ближайшие шесть лет меняться не будут, но произойдет «настройка» налоговой системы.

Владимир Путин, начав в мае очередной президентский срок, подписал указ, согласно которому в России до 2024 года должна сократиться смертность, а также повыситься продолжительность жизни и ее уровень. «Майский указ» также предполагает, что Россия через шесть лет войдет в число пяти крупнейших экономик мира.

Темы: Налогообложение в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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28.05.2018, 16:00
Гость: 007

экономикой нужно было заниматься все 18 лет, а сейчас будет цугцванг!
28.05.2018, 15:50
Гость: Евгений В

Набившая оскомину фраза "майские указы президента", которые ни разу не исполнялись в части социальных программ. А может президент получает искаженную информацию, если его устраивает это правительство? В этом отношении сплошной обман с инфляцией, индексацией и прочим. Жизнь заметно дорожает и большинство населения либо уже голодает либо с трудом сводит концы с концами. Отредактированные в текущем году очередные "майские указа" любимое правительство президента хочет выполнить для народа за счет самого же народа.
То есть еще ниже поднять планку бедности. Вообще то ни чего удивительного нет, они же ни чего не умеют. Они ни чего для народа не сделали за 18 лет, только пиарят с мостами да стадионами.
28.05.2018, 15:03
Гость: Ну... если

для поднятия уровня жизни в будущем, когда этих господ уже не будет у власти, для населения РФ требуется снижение уровня жизни и урезание всех социальных завоеваний, достигнутых этим народом через реки крови, то без сомнения, потерпим и подождём ещё 27 лет.., а затем опять - реки, реки.
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