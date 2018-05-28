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Для спасения Дерипаски правительству предложили поднять тарифы ЖКХ

11:14 28.05.2018
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Группа En+ (объединяет промышленные активы Олега Дерипаски, в том числе «Евросибэнерго» и 48,1% «Русала»), составила список льгот на энергорынке, которые могло бы предоставить правительство, чтобы облегчить положение бизнеса под американскими санкциями.

В случае их принятия общая выгода En+, «Русала» и «Евросибэнерго» может исчисляться десятками миллиардов рублей в год. 

С предложениями по поддержке, которые En+ направила 15 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку, ознакомился «Коммерсант». В его аппарате подтвердили обсуждение «мер поддержки санкционных компаний», в En+ отказались от комментариев.

Основные идеи En+ касаются льгот на энергорынке.

Наибольшую экономию в 13–18 млрд руб., по оценке группы, даст избавление «Русала» от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка).
Компания уже просила бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича о каникулах по ДПМ на пять лет, сейчас сроки не указаны, но, по оценке «Русала», это приведет к росту энергоцен в Сибири на 12%.

Также En+ просит освободить «Русал» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, это сэкономит 1,9–3 млрд руб. в год и повысит цены в Сибири на 1–2%.

Выгоду даст и переход «Русала» на свободные двусторонние договоры (СДД) с «РусГидро» и «Росэнергоатомом» (РЭА) со скидкой к цене рынка в 0,5 руб. за кВт•ч (0,5–0,7 млрд руб. в год и 4,8–8,6 млрд руб. в год соответственно).

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения. Здесь самые низкие энерготарифы в РФ, следует из пояснений компании: 1,01 руб. за 1 кВт•ч при средних 4,3 руб. за 1 кВт•ч. Эффект En+ оценила в 3 млрд руб. в год для братского и иркутского заводов «Русала». Среди предложений по снижению «перекрестки» — перенос части нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК) и увеличение тарифов на передачу для прочих потребителей. 

En+ предложила повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1% (эффект — 115 млн руб. в год для «Иркутскэнерго»). 

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Бизнес и предпринимательство в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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28.05.2018, 14:27
Гость: Мнение

Власти настолько увлеклись угодничеством перед Западом что потеряли ориентиры что можно делать а чего нельзя.
28.05.2018, 14:24
Гость: РУСал

Ну ты даёшь, пенсионер П! И чего это тебе взбрело в голову
"деприватизировать" ? Да ты знаешь, что РУСал плоть от плоти и кровь от крови нашего отечества! А про отставку Правительства, так вообще смешно. Ты за кого голосовал? Правильно, за гаранта! Вот он нам и гарантировал! Вопросы есть? Вопросов нет.
28.05.2018, 14:18
Гость: Ник16

Проблем не будет если национализировать ВСЕ БАЗОВЫЕ отрасли российской экономики.
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