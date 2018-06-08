Россия попала в список самых привлекательных стран для размещения заводов

11:58

Россия вошла в список 15 стран, которые лучше всего подходят для размещения производства, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Cushman&Wakefield.

Верхние строчки рейтинга традиционно занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако страны Центральной и Восточной Европы сохраняют свою привлекательность и остаются конкурентоспособными из-за сравнительно низких общих трудовых затрат, а инфраструктура повышает их связь с остальной Европой.

Первую строчку в списке занимает Китай, далее располагается Литва и замыкает тройку самых привлекательных для размещения производства стран Малайзия.

Россия занимает 14 место в рейтинге. А из-за снижения затрат по причине девальвации рубля, она занимает первое место в Европе по дешевизне размещения производства. Аналитики также отмечают инвестиционную активность производственных компаний в стране.

Место в рейтинге определялось по таким параметрам, как стоимость производства, потенциальные риски (политические и экономические), рыночные условия, трудовые издержки и условия для бизнеса, созданные в стране.