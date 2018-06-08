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Россия попала в список самых привлекательных стран для размещения заводов

11:58 8.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия вошла в список 15 стран, которые лучше всего подходят для размещения производства, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Cushman&Wakefield.

Верхние строчки рейтинга традиционно занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако страны Центральной и Восточной Европы сохраняют свою привлекательность и остаются конкурентоспособными из-за сравнительно низких общих трудовых затрат, а инфраструктура повышает их связь с остальной Европой.

Первую строчку в списке занимает Китай, далее располагается Литва и замыкает тройку самых привлекательных для размещения производства стран Малайзия.

Россия занимает 14 место в рейтинге. А из-за снижения затрат по причине девальвации рубля, она занимает первое место в Европе по дешевизне размещения производства. Аналитики также отмечают инвестиционную активность производственных компаний в стране.

Место в рейтинге определялось по таким параметрам, как стоимость производства, потенциальные риски (политические и экономические), рыночные условия, трудовые издержки и условия для бизнеса, созданные в стране. 

Темы: Россия, Рейтинги, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 17:11
Гость: Бараны,

чему радуемся,все что наварим на заводах Путин разбазарит на рывках,на Сирии,на Укре,на толстых ракетах наконец!
08.06.2018, 16:24
Гость: Бтр

У нас это любят- заводы, особенно СПГ.В нашем городе большинство заводов превратилось в развлекательные центры, какие нах.. заводы, вы о чем?
08.06.2018, 16:22
Гость: сч

Свои заводы надо строить а не чужие и на своих самолетах летать и на своих машинах и поездах и троллейбусах ездить и на своих кораблях по воде ходить.
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