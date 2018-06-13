Как выбрать Форекс компанию для торговли летом 2018 года?

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Вопрос о том, как выбрать подходящую брокерскую компанию для торговли на рынке Форекс, встаёт перед многими людьми

Одни только начинают знакомство с валютной торговлей, другие хотят подобрать для себя более удобные и выгодные условия. В этом году вопрос тем более актуален, так как некоторые компании прекращают обслуживание российских клиентов. Другие компании получили лицензии ЦБ РФ и в связи с этим изменили условия обслуживания.

Критерии выбора Форекс брокера в рейтинге

При выборе брокера в первую очередь следует обратить внимание на репутацию и надёжность компании. Лучше всего для этого использовать рейтинги брокеров Форекс, например, Brokers.Ru. Рейтинговые сайты составляют списки компаний, располагая их в порядке, который определяется несколькими факторами. Фактор надёжности означает, что компания добросовестно выполняет свои обязательства на протяжении многих лет.

Второй важнейший критерий — это торговые условия. К ним относятся размеры спредов и комиссий, минимальные депозиты, количество финансовых инструментов для торговли и многое другое. В нынешнее время конкуренция побуждает брокерские компании постоянно предлагать всё более выгодные условия. Путём сравнения можно подобрать наиболее приемлемые предложения. Кроме прочего, разнообразие предлагаемых услуг означает серьёзность намерений брокерской компании.

Оффшорные и лицензированные компании в 2018 году

Место регистрации и наличие лицензий также имеет немаловажное значение. Из нескольких сотен компаний, работающих на российском рынке брокерских услуг, лицензию ЦБ РФ имеют только восемь. Хотя по новому закону о регулировании рынка Форекс деятельность других компаний незаконна, российским трейдерам никто не запрещает регистрироваться и торговать через зарубежных брокеров. Хотя зарубежными многих из них можно назвать только по месту регистрации. На первый взгляд лицензированные компании имеют преимущество в смысле надёжности и сохранности депозитов. Но оффшорные брокеры предлагают намного более выгодные и удобные условия торговли. Многие из них работают по много лет, и нет оснований сомневаться в их надёжности.

Лицензированные компании вынуждены придерживаться правил, установленных Центральным Банком РФ. А по этим правилам количество торговых инструментов сильно уменьшено, торговля CFD запрещена, а кредитное плечо ограничено. Однако компании с лицензией ЦБ РФ спокойно обходят эти ограничения. Любой новый клиент регистрируется на едином сайте, а затем может выбирать как ему торговать — по лицензионным правилам или по оффшорным. Следует только учесть, что в случае спорных ситуаций придётся иметь дело с компанией, зарегистрированной за рубежом.

Где читать отзывы о рынке Форекс?



Популярность торговли на рынке Форекс привлекает всё больше людей, которые не понимают сложности всех аспектов этой деятельности. Пытаясь разобраться в нюансах торговли на Форексе, потенциальные трейдеры ищут в Интернете информацию из первых рук. Такую информацию можно получить только от тех, кто уже имеет опыт работы на рынке Форекс. Но рассказы, мнения и отзывы встречаются самые разные. Оказывается в этой массе информации тоже надо разобраться, чтобы найти действительно что-то ценное и полезное.

Где искать отзывы

При первом знакомстве с рынком Форекс у любого новичка возникает масса вопросов. И если человек серьёзно решил заняться торговлей, то ему надо выяснить много важных обстоятельств. Самый важный — это выбор Форекс брокера. Затем нужно определиться с торговой платформой, видом счёта, кредитным плечом. Без теории тоже не обойтись, поэтому надо выяснить, где и как получить знания. Начав изучать теорию, трейдер понимает, что ему потребуется торговая стратегия. Все эти сведения можно найти в интернете, изучив, в том числе, отзывы тех, кто уже работает на рынке Форекс.

В наше время огромное количество сайтов посвящено теме Форекса. Условно их можно разделить на несколько видов. Есть чисто информативные сайты, сайты-форумы, рейтинговые сайты брокеров и блоги отдельных трейдеров. Самая достоверная и свежая информация сосредоточена на крупных порталах с большим разнообразием тем.

Пример таких сайтов — Brokers.ru, Forex Times, MT5 и некоторые другие. Отзывы о рынке Форекс публикуются на всех типах сайтов в огромных количествах. Нужно только понять, где достоверная информация, а где реклама или проплаченная ложь.

Трейдерские клубы информативных отзывов о рынке Форекс

Как ни странно, негативных отзывов встречается больше, чем позитивных, например, в отзывах о Форекс клубе на том же Brokers.Ru. Это объясняется просто. Те, кто неудачно начал торговлю на Форексе без обучения и набора опыта, потерял деньги, рассказывают всем о невозможности заработка, обмане и тому подобное. Хотя часто на форумах можно увидеть посты восторженных новичков, заработавших первые деньги.

Серьёзные трейдеры, добившиеся успеха, редко тусуются на форумах и пишут отзывы на различных сайтах. Но есть и такие, которые честно пишут о трудностях и делятся опытом. Всё же ко всем отзывам надо относиться критически.

Дело в том, что отзывы и посты на форумах используются брокерскими компаниями как часть маркетинговой политики. Для рекламирования брокера нанимаются копирайтеры, которые пишут позитивные отзывы на всевозможных ресурсах. Или же наоборот, для очернения конкурента создаётся негативный фон из отзывов якобы обманутых трейдеров. Поддельные отзывы чаще всего касаются отдельных аспектов деятельности брокеров. Например, пишут о том, что брокер не выводит деньги или манипулирует котировками, не приводя конкретных примеров. В общем, надо понимать, что отзывы — это только часть всей работы по изучению рынка Форекс.