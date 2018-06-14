«Привычный шок». Под мундиаль готовится «новое ограбление народа»

13:51

За торжественным шумом мундиаля не слышно гула недовольства населения от проводимых реформ

По крайней мере, не должно быть слышно.

Сначала власти цинично расписали долги олигархов, попавших под санкции, но вот найти деньги для выполнения "майского указа" президента пока не смогли.

Вместе с этим понемногу ползли вверх ценники на бензин, но этого в верхушке никто "не замечал", пока недовольство не дошло до "прямой линии". И то меры по снижению акцизов не дали заметного внушительного эффекта. Увеличенные тарифы ОСАГО и региональные "Платоны" никто не отменял – это еще впереди.

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Верхом цинизма стало проведение законопроекта о повышении пенсионного возраста (против которого высказалось подавляющее большинство населения) в день открытия чемпионата мира по футболу. Естественно, меры безопасности в период проведения мундиаля повышены, поэтому никому митинговать просто так не позволят. Депутаты уже сообщали о том, что в столице, например, ФСБ прямо дает предписания.

Да и сам ЧМ-2018 принес с собой не только зрелища, но и проблемы. Так, например, в той же Москве Воробьевы горы начали перерывать под фан-зону, сколько бы ни протестовали местные жители. А в Волгограде сотни рабочих металлургического комбината "Красный Октябрь" оставили работу и устроили забастовку, так как, судя по сообщениям из соцсетей, условия труда изменили, сократив зарплаты. Вероятно, тоже из-за мер безопасности.

В любом случае пар под крышкой достаточно скопился, но вместо этого россиянам предлагают "держать лицо перед иностранцами".

О том, что происходит на экономическом фоне ЧМ-2018, рассказал экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин:

– Нельзя сказать, что чемпионат сопровождает какой-то специальный экономический фон. Социально-экономическая политика, которая презентована "старым" правительством в духе обновления – это либеральная политика в стиле 90-х годов. Во-первых, ограбить пенсионеров, у которых все равно нет работы (зачем же платить людям зарплату, когда их можно выгнать?). Во-вторых, ограбить людей при помощи повышения цен на бензин, а рост цен на бензин – это не произвол монополий, 70% стоимости бензина в рознице – это налоги и акцизы, и удорожание бензина – результат налогового маневра правительства, который целенаправленно проводят с 2014 г. и обещают проводить и дальше. Смысл налога в том, чтобы повысить налогообложение нефти, которая добывается, и бензина, который продается в России, при предельном упрощении экспорта нефти и нефтепродуктов. Вероятно, для того, чтобы не тратить на Россию ценное сырье и отправить все развитым странам Запада.

В результате этой политики, за январь-апрель экспорт бензина вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже увеличение его производства это увеличение не компенсирует.

Причем сейчас правительство говорит, что мы тогда обложим экспорт бензина повышенными пошлинами – это приведет к тому, что у нас перестанут производить бензин и соответствующие люди будут экспортировать сырую нефть.

Ну и в целом заявления правительства, что оно не знает, откуда взять деньги на исполнение "майского указа", вызывает уже привычный шок, потому что указ длится шесть лет. Стоит напомнить, что оценка расходов на новый "майский указ" – 8 трлн руб. за шесть лет. А у правительства в федеральном бюджете лежит без движения на 1 мая почти 7,5 трлн руб.

Правительство художественно изображает из себя идиотов, неспособных посмотреть на отчетность. Потому что если у есть 7,5 трлн руб., и они не знают, откуда они будут брать 8 трлн руб. из предыдущих шести лет, и при этом говорят, что для этого нужно повысить налоги и усугубить финансовое положение страны и ограбить людей, это, наверно, правительство диверсантов, правительство саботажников в самом лучшем случае.

Очень может быть, что они просто прикрываются ЧМ-2018, потому что люди будут испытывать эмоции, не связанные со своим пенсионным возрастом и не связанные с правительством, и это просто может пройти незамеченным. При этом Государственная дума может принять соответствующие законы до ухода на летние каникулы как раз во время Чемпионата мира, потому что там все решает "Единая Россия" – она проштампует все, что угодно, но и люди будут ограблены, по сути дела, благодаря этому действию.

Причем, никакого содержательного смысла повышение пенсионного возраста не несет, потому что пенсионный кризис вызван не тем, что у нас слишком много пенсионеров, они "слишком хорошо живут", из чего исходит правительство, а пенсионный кризис вызван тем, что налогообложение доходов граждан устроено по принципу "чем человек беднее, тем больше он должен платить". Это выталкивает десятки миллионов людей в теневую экономику, где они не платят не только подоходный налог, но и обязательный социальный взнос, в том числе и в Пенсионный фонд.

Когда правительство выталкивает людей в теневую экономику, категорически отказываясь от прогрессивной шкалы налогообложения, которая есть во всем мире, просто потому что либеральным реформаторам не хочется платить налоги, они считают, что за них должны платить налоги бедные – в этой ситуации бессмысленно манипулировать пенсионными гарантиями.

Я напомню, что в 2014 г. власти с пенсии в рублях перешли на пенсии, вычисляемые в баллах, и тем самым отменили практически реальные пенсионные гарантии граждан России в ходе так называемой валоризации пенсии. Эффекта от лишения нас твердых гарантий хватило на два с небольшим года. Сейчас будет то же самое.