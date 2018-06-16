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Россия почти вдвое сократила вложения в гособлигации США

11:21 16.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия сократила в апреле свои вложения в американские казначейские бумаги почти в два раза — на 47,5 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина США.

Россия опустилась в рейтинге стран — держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

Лидеры по-прежнему Китай (владеет этими бумагами на 1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).

Ранее в американском конгрессе предложили ввести санкции против российских финансовых институтов, передает РИА Новости. Законопроект предлагает в полугодичный срок запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом и ввести санкции против семи российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка.

Позднее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, которые могли коснуться госдолга. Американский Минфин отметил, что такой шаг может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях.

 

Темы: Россия, США, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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16.06.2018, 13:17
Гость: Ерунда

Зато Китай нарастил. Да еще пятьдесят миллиардов заплатит за повышение пошлин.Сразу Россию перекроет. И Бразилия нарастила, и Германия, и Саудовская Аравия.
16.06.2018, 13:16
Гость: Русский

... и купили ЗОЛОТО! Только так надо обращаться с америкосовскими бумажками. Пока никто не дергается за золотом, цена его не растет. Но если Китай "возьмется" за дело, вот тогда начнется паника на рынке драг.металлов. Ессенно, у амеров - проблемы на фин.рынке, пущай печатают и влазят в долги..)))
16.06.2018, 13:14
Гость: тожеврачу

Так СССР делал. И где он теперь? Зато после него осталось куча станков, заводов, кораблей, танков и самолетов. Только СССР не осталось.
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