Правительство хочет отказаться от «балльной» пенсионной системы

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Правительство намерено отказаться от существующей с 2015 года «балльной» пенсионной системы, сообщила в эфире телепрограммы «Воскресный вечер» на «России 1» вице-премьер Татьяна Голикова. «Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать»,— сказала чиновник.

По словам вице-премьера, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Как отметила Голикова, не стоит сравнивать среднюю пенсию и среднюю зарплату, так как необходим «индивидуальный расчет». «Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — цитирует ее РБК.

Сейчас трудовая пенсия существует в двух видах — страховой и накопительной. Для расчета первого вида введен «индивидуальный пенсионный коэффициент» (балл), которым оценивается каждый год работы. Накопленные баллы переводятся в рубли (1 балл равен 64,1 руб.), для получения пенсии необходимо минимум 30 баллов, напоминает «Коммерсант».

16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Документ был одобрен кабинетом 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Сейчас на пенсию выходят с 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.