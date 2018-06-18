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Правительство хочет отказаться от «балльной» пенсионной системы

08:36 18.06.2018
Пенсионерки © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство намерено отказаться от существующей с 2015 года «балльной» пенсионной системы, сообщила в эфире телепрограммы «Воскресный вечер» на «России 1» вице-премьер Татьяна Голикова. «Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать»,— сказала чиновник.

По словам вице-премьера, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Как отметила Голикова, не стоит сравнивать среднюю пенсию и среднюю зарплату, так как необходим «индивидуальный расчет». «Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — цитирует ее РБК.

Сейчас трудовая пенсия существует в двух видах — страховой и накопительной. Для расчета первого вида введен «индивидуальный пенсионный коэффициент» (балл), которым оценивается каждый год работы. Накопленные баллы переводятся в рубли (1 балл равен 64,1 руб.), для получения пенсии необходимо минимум 30 баллов, напоминает «Коммерсант».

16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Документ был одобрен кабинетом 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Сейчас на пенсию выходят с 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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18.06.2018, 15:29
Гость: Философ

Уважаемый, а какое дело пескову до уровня жизни народа?
18.06.2018, 13:43
Гость: Евгений В

Из власти надо удалить большинство индивидуумов словоблудов с юридическим образованием (у каждого свое мнение, кто кого перекричит), которые, практически ни к чему другому, кроме болтологии, не приспособлены и ни чего другого делать не умеют, кроме разве воровства. Следом всех экономистов (тоже такие же) туда же, перевести в бухгалтеров-счетоводов.
Во власти должны быть толь те, кто может принести народу и стране реальную пользу.
18.06.2018, 13:19
Гость: Гость

Песков выдал: Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту. Господин Песков вы ждете приветов с того света, что бы уж наверняка убедится, что в очередной раз лоханулись с эффективностью улучшения уровня жизни народа?!
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