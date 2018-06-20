Cтоимость ответных пошлин на товары из США оценили в 93 миллиона долларов

11:02

Стоимость ответных российских ограничений на товары из США на первом этапе составит около 93 миллионов долларов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в министерстве экономического развития РФ.

Максимальная сумма, в которую Россия оценивала ущерб от ограничений на экспорт стали и алюминия в США, равняется 537,6 миллиона долларов. «Это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры… Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», — пояснили в Минэкономразвития.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении экспортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). С 1 июня пошлины распространились на традиционных торговых партнеров США — Канаду, Мексику и страны ЕС.

19 июня Минэкономразвития РФ объявило о введении дополнительных импортных пошлин на ряд американских товаров в ответ на защитные меры США. По словам главы министерства Максима Орешкина, в перечень товаров, на которые введут пошлины, могут попасть «строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует». Окончательный список товаров будет сформирован и представлен в ближайшие несколько дней.