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Cтоимость ответных пошлин на товары из США оценили в 93 миллиона долларов

11:02 20.06.2018
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Стоимость ответных российских ограничений на товары из США на первом этапе составит около 93 миллионов долларов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в министерстве экономического развития РФ.

Максимальная сумма, в которую Россия оценивала ущерб от ограничений на экспорт стали и алюминия в США, равняется 537,6 миллиона долларов. «Это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры… Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», — пояснили в Минэкономразвития.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении экспортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). С 1 июня пошлины распространились на традиционных торговых партнеров США — Канаду, Мексику и страны ЕС.

19 июня Минэкономразвития РФ объявило о введении дополнительных импортных пошлин на ряд американских товаров в ответ на защитные меры США. По словам главы министерства Максима Орешкина, в перечень товаров, на которые введут пошлины, могут попасть «строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует». Окончательный список товаров будет сформирован и представлен в ближайшие несколько дней.

Темы: США, Экономика и финансы, Правительство России
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 13:03
Гость: Ray Bloom

93 миллионов долларов - это же мало. Вот если бы 93 миллиарда, тогда да.
20.06.2018, 11:26
Гость: Трамп

Захихикать можно от россииских новостеи. Посчитали в долларах во сколько обоидутся ответные ограничения, а для примера привели только один товар в виде дорожнои техники с прирставкои могут попасть. А какие товары уже попали в ограничение? Реально интерес распирает, этот список почитать.
20.06.2018, 11:05
Гость: Длинный нос

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