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Глава «Роснефти» предсказал скорый дефицит нефти

10:12 21.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о возможном дефиците нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас наблюдается рост спроса на нефть на фоне падения добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффекта снижения ими капитальных вложений в последние пять лет.

Сечин предсказывает превышение спроса над предложением в 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025. Для устранения возможного дефицита требуется 15 млн барр./сут новой добычи. Он отметил, что у «Роснефти» появится «уникальная возможность увеличить долю на рынке и создать значительную дополнительную стоимость для акционеров» благодаря высококачественной ресурсной базе.

Сечин добавил, что на 2017 год пришелся на наиболее острый период нестабильности на мировом рынке нефти. Устойчивое восстановление отрасли и ее дальнейшее развитие предполагают отказ от политики односторонних санкций, инвестиционных ограничений, торгово-тарифных решений. 

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, Экономический анализ и прогнозы, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 14:45
Гость: Бтр

С наших карманов любой дефицит покроют, жулики гр....нные.
21.06.2018, 14:40
Гость: Путник

н отметил, что у «Роснефти» появится «уникальная возможность увеличить долю на рынке и создать значительную дополнительную стоимость для акционеров» благодаря высококачественной ресурсной базе.
Вопрос, а носителю суверенитета и владельцу недр, российкому народу какая от этого польза? Что он получит? Едросы забыли про обещания 2003 года о природной ренте?
21.06.2018, 13:22
Гость: ???

А вот этого я не понял!Помнится один большой дядя из Кремля в 2014 вещал,что нефть ниже 110 долларов не упадет.Потому что дефицит в мире!А она хоп - и уже 85 стала.А потом и 70.И снова потому что "дефицит" в мире)))А потом 50...И 40...Сейчас вот снова запели про дефицит.Готовимся к цене в 30 за баррель?
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