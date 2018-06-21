Глава «Роснефти» предсказал скорый дефицит нефти

10:12

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о возможном дефиците нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас наблюдается рост спроса на нефть на фоне падения добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффекта снижения ими капитальных вложений в последние пять лет.

Сечин предсказывает превышение спроса над предложением в 700-750 миллионов тонн ежегодной добычи к 2025. Для устранения возможного дефицита требуется 15 млн барр./сут новой добычи. Он отметил, что у «Роснефти» появится «уникальная возможность увеличить долю на рынке и создать значительную дополнительную стоимость для акционеров» благодаря высококачественной ресурсной базе.

Сечин добавил, что на 2017 год пришелся на наиболее острый период нестабильности на мировом рынке нефти. Устойчивое восстановление отрасли и ее дальнейшее развитие предполагают отказ от политики односторонних санкций, инвестиционных ограничений, торгово-тарифных решений.