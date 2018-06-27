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В России могут ввести ограничение на наличный расчет

11:19 27.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В России могут ввести ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой могут рассчитываться физические лица, пишет РИА Новости со ссылкой на банкира, главу «Русфинанс банка» Сергея Озерова.

Отмечается, что Центробанк и Минфин начали обсуждать такую возможность еще в 2012 году. В Госдуму был даже внесен соответствующий законопроект, который не был принят из-за начавшегося спада в экономике.

В январе 2018 года министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к обсуждению этого вопроса, но при этом заметил, что в ближайшие два года власти не пойдут на этот шаг.

По словам Озерова, на сегодняшний день россияне не готовы отказаться от наличных денег, однако, наблюдается увеличение доли использования банковских карт. «Доля безналичной оплаты в 2015 году составляла 27%, а в 2017-м — ужк 38%. Это положительная тенденция, поэтому достижение уровня 50%, полагаю, не за горами», - заметил он. Также растет доля платежей по безконтактной системе.

Он отметил, что в странах Западной Европы, например в Италии, невозможно расплатиться наличными на сумму больше одной тысячи евро. «Мы тоже к этому придем, это вопрос времени», - резюмировал он. 

Темы: Россия, Финансовые операции в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.06.2018, 17:30
Гость: нима

а вы еще не поняли основного принципа функционирования чиновников? у запада копируется только все самое отстойное и только создающее проблемы людям.
27.06.2018, 17:26
Гость: ох

почему какие-то? Очень качественные и эффективные мародеры.
27.06.2018, 17:25
Гость: мира

заработки людей - не проблема правительства, проблема правительства - отобрать у людей заработанное (сами то люди отдавать дармоедам не хотят).
Все комментарии (35)
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