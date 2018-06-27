Повышение пенсионного возраста оспорят в Конституционном суде

17:07

На этой неделе состоялось очередное заседание Президиума Центрального Комитета КПРФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, на нем был рассмотрен вопрос о подготовке к проведению референдума в связи с пенсионной реформой.

Напомним, 14 июня российское правительство приняло проект повышения пенсионного возраста. 16 июня он был внесен в Госдуму. Предлагается ввести переходный период с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

На недавнем заседании КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов подробно осветил положение, которое складывается в стране в связи с инициативой правительства о проведении так называемой "пенсионной реформы": по сути, речь идет об изъятии из социальной сферы нескольких триллионов рублей. Учитывая особую значимость данной проблемы, было принято решение обстоятельно обсудить вопрос на предстоящем Пленуме ЦК, который пройдет в Подмосковье 29 и 30 июня этого года.

Также был рассмотрен вопрос о подготовке к проведению референдума в связи с пенсионной реформой: с соответствующей информацией выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Было принято соответствующее постановление.

Кроме этого стало известно, что в КПРФ готовят документы в Конституционный суд, чтобы оспорить данный закон. Напомним, ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявлял, что Россия не готова к повышению пенсионного возраста, и назвал такое решение антиконституционным.Напомним, 14 июня российское правительство приняло проект повышения пенсионного возраста. 16 июня он был внесен в Госдуму. Предлагается ввести переходный период с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

На недавнем заседании КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов подробно осветил положение, которое складывается в стране в связи с инициативой правительства о проведении так называемой "пенсионной реформы": по сути, речь идет об изъятии из социальной сферы нескольких триллионов рублей. Учитывая особую значимость данной проблемы, было принято решение обстоятельно обсудить вопрос на предстоящем Пленуме ЦК, который пройдет в Подмосковье 29 и 30 июня этого года.

Также был рассмотрен вопрос о подготовке к проведению референдума в связи с пенсионной реформой: с соответствующей информацией выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Было принято соответствующее постановление.

Кроме этого стало известно, что в КПРФ готовят документы в Конституционный суд, чтобы оспорить данный закон. Напомним, ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявлял, что Россия не готова к повышению пенсионного возраста, и назвал такое решение антиконституционным.