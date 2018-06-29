В Госдуме опровергли сообщения о налоге на банковские переводы физлиц

17:33

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (фракция "Единая Россия") опровергла публикации о введении налога на переводы средств физических лиц с одной банковской карты на другую.

"Сейчас в интернете ходит "новость", что якобы с 1 июля переводы денежных средств с карты на карту будут облагаться налогом. Это неправда, людям не нужно поддаваться на такие провокации", - приводит слова Гусевой ТАСС.

Парламентарий пояснила, что обязанность банков уведомлять налоговые органы об открытии счетов и вкладов граждан действует с 2014 года и только при условии наличия мотивированного запроса со стороны налогового органа (при проведении налоговой проверки, а также истребования документов или информации). Закон от 27 ноября 2017 года внес в Налоговый кодекс поправки, обязывающие банки с 1 июня 2018 года по запросам налоговых органов предоставлять справки по счетам в драгоценных металлах. "Других изменений в нормы налогового контроля не вносились, тем более касающиеся введения налога на банковские переводы", - уточнила Гусева.

Депутат добавила, что минимальные платежи никто отследить не сможет. Банк обязан уведомить налоговую службу только при операции с денежными средствами с суммой в 600 тыс. рублей и более.

"При этом можно попасть под подозрение для проведения последующей проверки, если на карту регулярно перечисляются ежемесячно крупные суммы, например, если гражданину регулярно поступает оплата за аренду жилья. Для проверки требуется официальное обоснование. И если интерес налоговиков все же возник, необходимо объяснить источник происхождения полученных денег (справками от работодателя, дарственными от родителей и др). Но автоматически списывать налог с перевода на другую карту без обоснования они не смогут", - добавила Гусева.