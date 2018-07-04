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От санкций против России пострадали страны ЕС, признали в ООН

12:13 4.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Санкции, введенные западными странами против России, сильнее всего ударили по экономике Евросоюза, пишет РИА Новости со ссылкой на спецдокладчика ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисса Джазаири.

По словам Джазаири, для России санкции стали стимулом для развития производства собственной продукции, которую ранее покупали в странах Евросоюза. В частности это коснулось сельскохозяйственных товаров.

«Генеральный секретарь Европейской федерации производителей сельскохозяйственной продукции сказал мне, что им не компенсировали потери от закрытия российского рынка и это нечестно, что маленькие фермерские хозяйства в Европе должны расплачиваться за политические противоречия между ЕС и Россией», - отметил Джазаири.

Он добавил, что Россия адаптировалась к санкциям, а вот европейский рынок потерпел наибольшие потери. Сейчас же Европа столкнулась с так называемыми вторичными санкциями, а европейские компании — с требованиями вести бизнес в соответствии с законодательством США.

По мнению Джазаири, «санкционный» подход устарел. «Вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе», - резюмировал он, отметив, что перед введением санкций необходимо проводить исследование их влияния не только на страну, против которой они вводятся, но и на собственные и мировые рынки. Когда вводились санкции против России, подобное исследование не проводилось.

Темы: Россия, Отношения России и стран Западной Европы, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 15:42
Гость: с пользой по жизни

Представьте себе,что мировая экономика это живой организм.
Когда человеку делают операцию по удалению раковой опухоли,то он некоторое время вообще двигаться не может.ЕС призналась,что после вынужденной операции ослабла. А "опухоли" всё до выхухоли, всё ей ни по чём, она продолжает расти как на дрожжах в своей особой среде ,называя санкции пользой,но вот только,что правда, то правда-Искандеры перестали ржать как лошади.
04.07.2018, 13:49
Гость: ANTON

Санкции работают на пользу США ,теряет Россия и ЕС. Трамп не может отменить санкции.
И не думаю что хочет.Ему нужно дергаться ,чтобы не проиграть в ноябре ,но думаю проиграет. Жизнь в Америке стала дороже и это заставит народ сходить и сделать выбор не надеясь на блаблабла в СМИ , как получиллось в 16г.
04.07.2018, 13:17
Гость: Трамп

Короче картошка всему голова. Больше ни кто ничего придумать не может. Может попробовать какие-то гаики, кнопки, цифры в России сеять. Вдруг прорастут автомобили, смартфоны, программные обеспечения.
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