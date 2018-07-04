От санкций против России пострадали страны ЕС, признали в ООН

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Санкции, введенные западными странами против России, сильнее всего ударили по экономике Евросоюза, пишет РИА Новости со ссылкой на спецдокладчика ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисса Джазаири.

По словам Джазаири, для России санкции стали стимулом для развития производства собственной продукции, которую ранее покупали в странах Евросоюза. В частности это коснулось сельскохозяйственных товаров.

«Генеральный секретарь Европейской федерации производителей сельскохозяйственной продукции сказал мне, что им не компенсировали потери от закрытия российского рынка и это нечестно, что маленькие фермерские хозяйства в Европе должны расплачиваться за политические противоречия между ЕС и Россией», - отметил Джазаири.

Он добавил, что Россия адаптировалась к санкциям, а вот европейский рынок потерпел наибольшие потери. Сейчас же Европа столкнулась с так называемыми вторичными санкциями, а европейские компании — с требованиями вести бизнес в соответствии с законодательством США.

По мнению Джазаири, «санкционный» подход устарел. «Вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе», - резюмировал он, отметив, что перед введением санкций необходимо проводить исследование их влияния не только на страну, против которой они вводятся, но и на собственные и мировые рынки. Когда вводились санкции против России, подобное исследование не проводилось.