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Иран пригрозил заблокировать транзит нефти из Персидского залива

09:00 5.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив и заблокировать поставки нефти из Персидского залива в ответ на запрет продажи иранской нефти со стороны США и их партнеров. Об этом заявил замкомандующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари изданию Young Journalist Club.

«Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны через Ормузский пролив», - заявил Коусари.

Иран владеет северным берегом Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Именно по нему проходит морской путь, через который проходит почти вся нефть, добываемая в странах Персидского залива. В общей сложности через этот участок проходит 20% мирового объема всей нефти.

Коусари добавил, что мир нуждается в этой нефти и США «дорого заплатят за свои враждебные действия».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что стремление США остановить экспорт иранской нефти нереалистично. По его словам у властей есть программа, которая расстроит планы Вашингтона.

В начале текущей недели в госдепе США объявили, что начнут восстанавливать санкции против Ирана с 4 августа с целью свести на нет продажу иранской нефти. Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники США прекратили закупку нефти из Ирана к началу ноября. 

Темы: Иран, США, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 13:58
Гость: Русский

..да нет на украине НИКАКОГО потенциала. Был,который создала Россия,да сплыл. И в будущем -не будет! Ибо НЕТ ни в ЕС, ни в России, ни в США желающих создавать на украине -себе конкурента. Капитализм- это когда человек-человеку ВОЛК....РРРРРРРРРРРРР.
Теперь на счет "торговли ресурсами". Энергоресурсы - ЭТО САМЫЙ ВЫСОКОЛИКВИДНЫЙ Мировой ТОВАР! Это раз. Во-вторых, у нас Этого Товара - на многие и многие Десятилетия, даже на СТОЛЕТИЯ!
Россия Богатая страна, у НАС ВСЁ ЕСТЬ: и ресурсы, и технологии,и САМЫЙ высокообразованный Русский НАРОД, в частности, поэтому Россия -Космическая и Ядерная держава.
Мы - САМООБЕСПЕЧЕННЫЕ,и ни от кого НЕЗАВИСИМ. А вот твоя украина живет (..пока) на подачках из-за границы. Вот так!
05.07.2018, 13:30
Гость: Пёс

Ну, что тут спорить. Нет на Украине ни нефти, ни газа. Одна полуубитая промышленность. Но, ведь могут прийти там к руководству вменяемые люди. Население грамотное. Так, что есть потенциал. А торговать ресурсами - последнее дело, дорога в тупик.
05.07.2018, 12:12
Гость: Русский

..за нас не переживай. У нас всё тип-топ. Смотри ЧМ-18.
А вот твоей хохляндии ВАЩЕ ничего не достанется, НАОБОРОТ, только взрыв цен на автозаправках + цена на газ ПРЫГНЕТ в разы, и.т.д. Короче, хохлам полный трындец и в самое ближайшее время. Вот так!
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