Иран пригрозил заблокировать транзит нефти из Персидского залива

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Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив и заблокировать поставки нефти из Персидского залива в ответ на запрет продажи иранской нефти со стороны США и их партнеров. Об этом заявил замкомандующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари изданию Young Journalist Club.

«Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны через Ормузский пролив», - заявил Коусари.

Иран владеет северным берегом Ормузского пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Именно по нему проходит морской путь, через который проходит почти вся нефть, добываемая в странах Персидского залива. В общей сложности через этот участок проходит 20% мирового объема всей нефти.

Коусари добавил, что мир нуждается в этой нефти и США «дорого заплатят за свои враждебные действия».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что стремление США остановить экспорт иранской нефти нереалистично. По его словам у властей есть программа, которая расстроит планы Вашингтона.

В начале текущей недели в госдепе США объявили, что начнут восстанавливать санкции против Ирана с 4 августа с целью свести на нет продажу иранской нефти. Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники США прекратили закупку нефти из Ирана к началу ноября.