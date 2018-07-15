Пенсионная реформа, или Народ против, а его слуги «за»

Считанные дни остаются до начала обсуждения так называемой пенсионной реформы, которая станет не просто «реформой»

После того, как в день открытия чемпионата мира по футболу правительство анонсировало законопроект о пенсионной реформе, вокруг него сломано много копий и высказано множество мнений как «за», так и «против».

Почти месяц спустя все доводы услышаны и грядущая пенсионная «реформа» уже сейчас, можно сказать, полностью ясна и понятна.

© KM.RU, Вадим Черноусов

Начать стоит с тех самых «плюсов», за которую ратуют инициаторы реформы и примкнувшие к ним сторонники. Дескать, пенсионная реформа делается для лучшей наполняемости Пенсионного фонда, что позволит выплачивать «достойную» пенсию как нынешним, так и будущим пенсионерам.

Будущие пенсионеры особенно беспокоят реформаторов, так как число работающих граждан сокращается, но при этом якобы выросла средняя продолжительность жизни. Аж до 72 лет, а в перспективе она обещана до уровня 80+, как об этом заявили первые лица государства. А раз они заявили, что жить мы будем в среднем более 80 лет, значит, так оно и будет, к бабке не ходи.

И это не может не радовать, ведь вряд ли кто-то откажется жить долго! Но чтобы жить долго, надо, чтобы пенсии создавались за счет работающих граждан, которых у нас уже почти столько же, сколько пенсионеров. И вот здесь кроется первая «туфта» пенсионных реформаторов. Не говоря уж про спорный средний возраст.

Непонятно, с какого перепугу выплаты пенсий привязаны к числу работающих граждан? Как известно, Пенсионный фонд наполняют достаточно серьезные отчисления будущего пенсионера, причем эти отчисления идут десятилетиями, и неужели среднестатистический пенсионер не накопил той самой суммы, что потребуется ему на пресловутые годы «дожития»? Как эту сумму можно не накопить, имея, например, 35-40 лет трудового стажа?

Но ладно, поверим неполживым реформаторам – пускай пенсия напрямую связана с количеством работающих граждан, за счет которых наполняется Пенсионный фонд. Однако во всем мире, в той же Европе, с которой постоянно берут пример реформаторы, количество таких граждан тоже не растет, однако и пенсии не уменьшаются. Во всем Евросоюзе уменьшились они только в Греции, но только потому, что страна фактически обанкротилась. Но у нас этого нет, у нас есть пресловутая стабильность и устремленная в будущее страна.

Еще возникает один интересный вопрос. То, что денег нет и вы там держитесь, мы уже поняли. Но почему у нас стало чуть ли не в три раза меньше, чем в СССР, работающих граждан, а соотношение работающих и пенсионеров почти достигает 1 к 1? Никто не знает, куда делась, выражаясь казенным языком, многомиллионная армия трудящихся?

Хотя что тут спрашивать, ответ всем нам прекрасно известен – все эти миллионы «исчезнувших» тружеников находятся на кладбище. А кладбища эти целиком на совести либеральных горе-реформаторов, которые, помнится, с изумительной легкостью говорили о своих согражданах – да черт с ними, вымрут миллионы, не велика потеря.

Оказалось, что велика. Ещё как велика.

Но почему за жуткие «косяки» антинародной сволочи опять должны расплачиваться мы? Нам что, мало было «святых» девяностых, с их разгромом промышленности, науки и армии и двух чеченских войн? Затем мы пережили «вставание с колен» и прочие «радости», и вот прошло почти 30 лет с окончания советской эпохи, а мы, оказывается, не прошли и начальный период пути?

А какого пути? Куда мы все идем и идем, но постоянно оказываемся не пойми где?

Не так давно, в марте сего года, бывший-нынешний председатель правительства Д. Медведев, покидая свой пост и готовясь к очередному переназначению, прямо заявил, что в последние годы страна столкнулась с рядом шоков, невиданных в новейшей истории. Шоками было названо ограничение кредитов в западных банках и санкции «партнеров», из-за чего процесс «вставания с колен» несколько замедлился.

Интересно, а что бы сказал премьер-министр, если бы многомиллионная армия интервентов стояла в 30 километрах от Москвы и в километре от Санкт-Петербурга? Такая ситуация в истории нашей страны была, причем не так и давно, но никто тогда не жаловался на «шоки» и не поднимал налоги и пенсионный возраст, а решал проблемы.

Но нынешнее правительство, в мирное время, находясь в ситуации, когда потоки нефте-газодолларов захлестывают Россию девятым валом, чем даже накануне возмутился Дональд Трамп, рассказывает населению о страшных «шоках». Мешающих всем нам жить нормально. И готовит «вынужденную» пенсионную реформу, дополняя её кучей налогов. Повторимся, что бы делали эти эффективные управленцы, если бы в 30 км от Москвы стояла группа армий НАТО?

В сухом остатке получается следующее: с трудоспособным населением проблемы, денег на выплату жалких подачек, именуемых пенсией, нет, перспектив также нет. «Эффективные» управленцы показали, что даже захлебываясь потоками углеводородных миллиардов долларов, грамотно распоряжаться ими они не умеют.

В мире нет больше ни одной другой страны, которая, имея нефть, газ, уголь, металлы, алмазы, лес и неплохой людской ресурс, содержит своих граждан в такой нищете. На зарплату бюджетника и пенсию можно только выживать, что и делают наши старики и так называемые «работающие бедняки», наличие которых, помнится, так изумило О. Голодец.

И вот теперь наши эффективные управленцы, видимо, вдохновившись примером известного персонажа романа «Двенадцать стульев» – театрального монтёра Мечникова - предлагают населению утром отдать им деньги на будущие пенсии, а вечером получить свои стулья. Кто доживет, разумеется. Пенсионные реформаторы уверяют, что стулья получат многие, ведь неполживая статистика утверждает, что уже сейчас средняя продолжительность жизни достигла 72 лет. Миллионы покоящихся на кладбищах российских граждан с этим утверждением не согласились бы, но в силу понятных причин высказать свое мнение не смогут.

Кстати, те кто отдаст деньги утром и не доживет до вечера, с деньгами могут попрощаться навсегда. Это на гнилом Западе пенсию усопшего могут затребовать родственники, но у нас такая неслыханная наглость никогда не найдет понимания у слуг народа. Вот поднять госпошлины на загранпаспорта и прочие документы – это пожалуйста, но отдать пенсии обратно… Скорее, по Москва-реке поплывет сезонная брусчатка, чем случится такое. Зря что ли пенсионную реформу затевали?

Стоит отметить и ещё один момент. Несмотря на то, что Российская Федерация является социальным государством, о чем черным по белому прописано в Конституции, проведение в жизнь подобных «реформ» фактически является отказом государства выполнять социальные обязательства. Формально, на бумаге, обязательства остаются, но получить даже те жалкие, унижающие стариков копейки, что именуются пенсией, будет невозможно значительному количеству граждан. Потому что трудовой стаж миллионов пожилых трудящихся в ближайшем будущем частенько будет прерываться в результате одной и той же причины – смерти. Миллионы людей так ни разу не получат свою пенсию и в глаза её не увидят.

При этом, можете не сомневаться, разного рода эксперты будут рассказывать про продолжительность жизни в 75-80 и более лет. Например, уже сейчас министр здравоохранения В. Скворцова утверждает, что благодаря достижениям медицины можно прожить сто, а то и 120 лет.

Коль уж речь зашла о Конституции, то в статье 3, п. 3 также прописано, что высшим выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Вряд ли для кого-то является секретом резко негативное отношение почти 90% граждан к пенсионной реформе, но на референдум в данном случае можно не рассчитывать.

Один известный телеведущий уже поспешил разъяснить, что поднятие пенсионного возраста – это не тема для референдума. Интересно, а почему? Пенсионная реформа затрагивает всех без исключения граждан, так почему это не тема для референдума? И чем данный референдум плох по сравнению с референдумом в Крыму? При всем уважении к волеизъявлению крымчан, стоит напомнить, что в 2014 году в референдуме участвовали 2 млн человек, а сейчас обсуждается проблема, которая затронет более 140 млн человек, включая тех же крымчан. Так почему нельзя проводить референдум по пенсионной реформе?

В общем, чем дальше в светлое будущее, тем больше есть оснований утверждать, что запущенный в 1992 году проект «новой, свободной России» изживает сам себя. Гениальные управленцы, великие экономисты, рыночники и реформаторы обещали нам много чего сделать, как в европах, но сделали только налоги, штрафы, пошлины и цены в магазинах, а теперь ещё поднимут пенсионный возраст.

При этом ни о каких европейских пенсиях и зарплатах речь даже не ведется. Денег нет и всем хорошего настроения.

10 мая 1940 года Уинстон Черчилль произнес известную фразу: «Мне нечего предложить кроме крови, тяжелой работы, слез и пота». Тогда шла война, Англия в одиночку сражалась с нацизмом, и Черчилль не стал врать своему народу, сказав всё как есть. Нам же почти тридцать лет вешают лапшу на уши, обещают светлое будущее, но по факту выходят, может не кровь и слёзы, но все равно нечто далекое от обещанного.

Предвидя извечный русский вопрос «кто виноват», остается только признать очевидное – мы. Мы сами это всё заслужили. Ведь под эти обещания политических шулеров мы, а не кто-то прилетевший с Марса, уничтожили вторую сверхдержаву мира, оплевали свою историю, нагадили на могилы героических предков, кому мы в подметки не годимся. А апофеозом нашего помешательства стал тот самый момент, когда мы поверили кучке проходимцев и напёрсточников.

Так кого винить за то, что уже совсем скоро всем нам открыто скажут – работай, солнце ещё высоко. В нашем случае это будет звучать так – ишачь, до пенсии ещё далеко.

Хотелось бы верить, что ничего этого не будет, но… про сезонную брусчатку, плывущую по Москва-реке читайте выше. Впрочем, ждать осталось недолго, скоро оценим всю глубину заботы о народе партии и правительства.