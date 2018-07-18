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Владельцев криптовалют обяжут платить налоги

08:50 18.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Майнеры и владельцы криптовалют попадут под действующие нормы Налогового кодекса РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, сейчас ведется работа над законопроектом о цифровых активах, который планируется принять осенью текущего года. Он отметил, что для владельцев криптовалют не были разработаны отдельные нормы налогообложения, поэтому они попадут под действующие нормы налогового законодательства.

При этом, Аксаков предположил, что отдельные режимы взыскания налогов могут быть прописаны по инициативе правительства.

Представители Минфина добавили, что пока разрешать расчеты с цифровыми деньгами в повседневной жизни не планируется. Цель данного законопроекта — закрепить в российском законодательстве определение финансовых активов, которые создаются или выпускаются с использованием цифровых технологий. Документ был разработан по поручению президента.

Отмечается, что криптовалюты не являются законным средством платежа, а потому должны облагаться налогами, как любые другие активы. Обмен криптовалют на денежные единицы на сумму от 600 тысяч рублей будет попадать под обязательный валютный контроль.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Финансовые операции в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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18.07.2018, 12:58
Гость: Ray Bloom

В СССР были конфеты "А ну ка отними"назывались.
18.07.2018, 12:02
Гость: шос

так государство же олигархическое, вот им и можно не платить налогов.
государство всегда защищает только интересы правящего класса, другие могут рассчитывать максимум на подачки.
18.07.2018, 10:27
Гость: ВП

давно пора а еще законодательно восстановить такую валюту как инвалютный рубль, обеспеченный золотом.
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