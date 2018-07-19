Дума поддержала создание офшорной зоны в Приморье и Калининградской области

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о специальном валютном режиме для компаний, получивших статус международной компании и зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Приморье и Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

В САР будет установлен гибкий правовой режим, касающийся налогового и валютного регулирования, а также найма иностранной рабочей силы. Считается, что принятие законов поспособствует формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию регионов.

Законопроект вводит специальный валютный режим для иностранных юридических лиц, которые получили статус международных компаний, перейдя из иностранных юрисдикций в юрисдикцию РФ и зарегистрировавшись в порядке континуитета как российские юрлица. Такие компании смогут без ограничений осуществлять валютные операции с резидентами РФ, чьи счета открыты в банках за рубежом, но для этого международная компания должна иметь счет в уполномоченном банке.

Конфиденциальная информация о бенефициарах компании будет доступна госорганам РФ, отметил ранее один из авторов законопроекта Виктор Пинский. «Ответственность по обязательствам компании будет субсидиарной для всех ее учредителей. Этим мы исключаем риск появления на этих территориях недобросовестных участников хозяйственного оборота, которых много в классических офшорах», - указал депутат.

Госдума также приняла первом чтении три законопроекта, вносящих изменения в законодательство, связанные с САР. Первый предусматривает создание Российского открытого реестра судов, которые могут находиться в собственности международных компаний из САР, что позволит в минимальные сроки зарегистрировать объект и получить право использовать российский флаг. Второй касается перерегистрации иностранной организации в качестве российского юрлица в САР в порядке континуитета, третий – трудовых отношений и исполнения арбитражных решений по спорам с участием участников САР, передает РИА Новости.