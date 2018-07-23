«Роснефть» подала в суд на «дочку» ExxonMobil и участников «Сахалина-1»

15:00

Компания «Роснефть» решила через суд взыскать с компаний-участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 миллиардов рублей. Иск, сообщает РБК, подан в Арбитражный суд Сахалинской области. Предварительное слушание назначено на 10 сентября.

«Роснефть» обвиняет участников консорциума, среди которых дочерняя компания американской ExxonMobil, японская SODECO и индийская ONGC Videsh limited, в «неосновательном обогащении» на общую сумму в 81,7 миллиарда рублей.

Также российская компания рассчитывает взыскать с участников «Сахалина-1» более 7 миллиардов рублей «за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года».

Наиболее крупные суммы «Роснефть» требует от компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» («дочка» американской ExxonMobil, является оператором проекта «Сахалин-1») и японской Sakhalin oil and gas development co. (SODECO), которым в консорциуме принадлежит по 30%. Согласно поданному еще в мае иску, с каждой из этих компаний должно быть взыскано по 24,52 млрд руб. неосновательного обогащения и 2,2 млрд руб. процентов.

«Сахалин-1» — проект добычи нефти и газа на шельфе одноименного острова. Это один из крупнейших проектов в новейшей российской истории по объему прямых иностранных инвестиций.

Оператор «Сахалин-1» — «дочка» ExxonMobil. «Роснефти» в проекте принадлежит 20%.

«Роснефть» в 2017 году подала в суд на АФК «Система», которая ранее владела «Башнефтью». «Роснефть», купившая «Башнефть», обвинила прежнего владельца компании в том, что ее стоимость резко снизилась. Судебная тяжба завершилась заключением мирового соглашения, по которому АФК «Система» выплатила «Роснефти» 100 миллиардов рублей.