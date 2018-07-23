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«Роснефть» подала в суд на «дочку» ExxonMobil и участников «Сахалина-1»

15:00 23.07.2018
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Компания «Роснефть» решила через суд взыскать с компаний-участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 миллиардов рублей. Иск, сообщает РБК, подан в Арбитражный суд Сахалинской области. Предварительное слушание назначено на 10 сентября.

«Роснефть» обвиняет участников консорциума, среди которых дочерняя компания американской ExxonMobil, японская SODECO и индийская ONGC Videsh limited, в «неосновательном обогащении» на общую сумму в 81,7 миллиарда рублей.

Также российская компания рассчитывает взыскать с участников «Сахалина-1» более 7 миллиардов рублей «за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года».

Наиболее крупные суммы «Роснефть» требует от компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» («дочка» американской ExxonMobil, является оператором проекта «Сахалин-1») и японской Sakhalin oil and gas development co. (SODECO), которым в консорциуме принадлежит по 30%. Согласно поданному еще в мае иску, с каждой из этих компаний должно быть взыскано по 24,52 млрд руб. неосновательного обогащения и 2,2 млрд руб. процентов.

«Сахалин-1» — проект добычи нефти и газа на шельфе одноименного острова. Это один из крупнейших проектов в новейшей российской истории по объему прямых иностранных инвестиций.

Оператор «Сахалин-1» — «дочка» ExxonMobil. «Роснефти» в проекте принадлежит 20%.

«Роснефть» в 2017 году подала в суд на АФК «Система», которая ранее владела «Башнефтью». «Роснефть», купившая «Башнефть», обвинила прежнего владельца компании в том, что ее стоимость резко снизилась. Судебная тяжба завершилась заключением мирового соглашения, по которому АФК «Система» выплатила «Роснефти» 100 миллиардов рублей.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 17:56
Гость: АГД

Какой-то Сахалин еще явлинский продал западу.
23.07.2018, 16:02
Гость: Велехов

У Егореши снова деньги кончились.
Но не беда! Гдавное - настоящая дружба! Видит же супербатыр что дружбан наверное и атестат средней школы купил-но поставил его рулить крупнейшей госкомпанией и тот рулит-оттяпал Башнефть, ограбил Систему, и все равно все профукал. Ничего -друг выручит-Егореша еще отсудит бабла у тех у кого такого друга нет.
23.07.2018, 15:59
Гость: Skeptik

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