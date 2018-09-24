Правительство разработает новый пакет мер по борьбе с бедностью

12:09

Правительство планирует подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии в 2019 году, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, одной из наиболее важных задач правительства, согласно майскому указу президента, является снижение показателя бедности в два раза за шесть лет. Более конкретный план будет создан по итогам оценок работы за 2018 год.

"По результатам 2018 года мы оценим, что у нас происходит не только с бедностью, но и со структурой этой бедности, какие появились тенденции в течение года. Я не исключаю, что мы примем дополнительные меры по поддержке демографии и также, возможно, поддержке семей с детьми", - заявила Голикова.

Таким образом, дополнительный пакет мер появится после первого квартала 2019 года. Средства на реализацию новых мер могут быть выделены "из самых разных источников".

Отмечается, в первом полугодии 2018 года доля бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилась на 1,1 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.