Миллиардеры будут защищать Кремль «до последнего патрона»

Русский парадокс: На пенсии денег нет, а для олигархов находятся

За десять месяцев 2018 года российские миллиардеры стали богаче на $ 2,657 млн. Такой подсчет сделало РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).



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В топ-500 богатейших людей мира на сегодняшний день входят 24 россиянина. Самое большое увеличение капитала за отчетный период произошло у совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко. Его состояние оценивается в $ 14,8 млрд.

Самым богатым россиянином, согласно рейтингу, является совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло до $ 20,3 млрд. Второе место среди российских бизнесменов занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, нарастивший свое состояние до $ 20 млрд. На третьей строчке находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с капиталом в $ 18,6 млрд.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов переместился на четвертое место со второго: его состояние сократилось до $ 18,2 млрд. В первую пятерку также вошел совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — рост капитала до $ 16,2 млрд.

Ранее Bloomberg назвал миллиардеров из России лидерами по росту состояния в 2018 году. При этом анализировались совокупные состояния десяти богачей из разных стран.

В результате выяснилось, что состояние российской «десятки» увеличилось на 10,8% - по этому показателю «команда» из РФ обошла всех других участников.

На втором месте оказались американские миллиардеры. Состояние десяти богатейших бизнесменов США, по оценке Bloomberg, с начала года выросло на 7,5%. Десять британских миллиардеров увеличили совокупное состояние на 3,4%.

Остальным «национальным командам» миллиардеров повезло меньше. Совокупное состояние десяти французских толстосумов уменьшилось на 0,8%, миллиардеров из Швеции — на 4,6%, богатейших людей Швейцарии — на 5,4%. Состояние богатейших людей Индии сократилось на 6%, канадцев — на 8,3%, бизнесменов из Бразилии — на 12%. Миллиардеры из Гонконга «потеряли» 13,4% состояния с начала года, бизнесмены из Германии — 14,8%.

Худший результат показали десять богатейших китайских бизнесменов — их совокупное состояние сократилось на 27,6%, отмечал Bloomberg.

И вот новый рейтинг подтвердил: российские миллиардеры — впереди планеты всей. И это чертовски символично.

Как отмечают эксперты, обычно прослеживается связь между состоянием национальной экономики и благосостоянием элиты. Там, где темпы роста пониже, там и богатство верхушки пониже, где уровень жизни снизился в целом — уменьшается и верхняя страта. Но для России эти правила не действуют. Какими бы не были темпы роста экономики РФ и уровень жизни россиян, все равно высшая прослойка — миллиардеры из списка Forbes — богатеют.

Российские миллиардеры зарабатывают все больше и больше, при том, что денег в стране все меньше и меньше. Но хуже всего, что наша сверхбогатая элита — люди временные. Большинство из них не связывают своего будущего с Россией. Фактически, они являются представителями транснационального капитала, цель которого — выжать из РФ все что можно, и неважно, какими путями.

— Рейтинги Bloomberg сомнений не вызывают: в России до 90% населения находится в трудном материальном положении, зато небольшая кучка граждан выиграла от так называемых реформ, — отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. — Причем, среди этой кучки богатых выделается еще сверхкучка — люди, которые принадлежат к российской экономической элите, состояния которых оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Именно эти сверхбогатые определяют сегодня не только внутреннюю, но и внешнюю политику России. Российская власть, на мой взгляд, является лишь приложением к этим людям, и потому главная задача нашей власти — обеспечить дальнейший рост благосостояния миллиардеров.

В силу этого наши олигархи совершенно не заинтересованы в переменах — в смене политической и экономической ситуации в России. Напротив, действующую власть они, я уверен, будут содержать и защищать до последнего.

— Рост состояния сверхбогатых в России сегодня — это нормально?

— Конечно, это безобразие. Нам постоянно вещают, что в стране трудности, потому что против РФ работают санкции Запада. Что пришла пора затянуть пояса и провести пенсионную реформу, поскольку денег в бюджете не хватает на содержание пенсионеров. И в это же самое время кучка буржуев — по понятиям столетней давности — откровенно благоденствует.

Замечу, большинство из этих богатеев сохранили российское гражданство. То есть, они даже юридически являются россиянами, и, казалось бы, должны — в нынешней сложной политической и экономической ситуации — разделять лишения с десятками миллионов рядовых россиян. Но на деле сверхбогатые не просто не испытывают лишений — они успешно приумножают свои состояния.

— Государство могло бы вмешаться в эту ситуацию?

— В теории — да. Например, введя прогрессивный налог — это было бы справедливым решением. Но в реальности все разговоры о прогрессивном налоге — которого, я считаю, с лихвой хватило бы, чтобы закрыть основные прорехи федерального бюджета — власть блокирует. Равно как и попытки рассмотреть эту инициативу в Госдуме, и попытки провести широкую общественную дискуссию в СМИ.

Посмотрите, что вместо этого делает кабмин Дмитрия Медведева: закупает алюминий «Русала» Олега Дерипаски, подпавшим под американские санкции в апреле — причем по ценам, превышающим мировые.

В октябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что кабинет министров разработает индивидуальный план поддержки «Русала», детали которого не будут оглашены публично, так как для компании это «чувствительная тема». Силуанов отметил, что правительство прорабатывает вопросы «со спросом на продукцию, доступа к финансовым ресурсам и обеспечением расчетов этих компаний».

А в конце октября стало известно: правительство РФ выделит Росрезерву до 10 млрд. рублей на закупку и хранение алюминия. На эту сумму Росрезерв сможет приобрести до 50 тыс. тонн «крылатого металла».

По сути, тем самым правительство отплачивает из кармана населения убытки Дерипаски, и поправляет его пошатнувшееся состояние. И возникает риторический вопрос: почему при этом молчат надзорные органы, а администрация президента, напротив, эти меры поддерживает? Может, следовало бы направить эти деньги на поддержку российских пенсионеров, а не олигархов?!

Я еще понимал бы, если бы свои миллиарды наши толстосумы тратили на поддержку российской экономики. Но ведь они вкладывают эти деньги в яхты, в покупку футбольных команд за рубежом, в недвижимость в Лондоне и на Лазурном берегу. Им в голову не приходит, что нужно что-то делать на благо России.

— Почему так происходит?

— Я считаю, потому, что народ безмолвствует. И до тех пор, пока население не начнет реально выражать недовольство нынешним положением дел, вряд ли что-то изменится в позитивную сторону.