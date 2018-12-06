]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

08:32 6.12.2018
Материалы по теме:

Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона. Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.

Как пояснили в Сбербанке, если владелец кредитки хочет, чтобы деньги переслали именно на нее, ему достаточно дать отправителю номер этой карты

В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

Ранее сообщалось, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. В Сбербанке заявили, что им неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, отметили в организации.

Темы: Экономика и финансы, Сбербанк
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.