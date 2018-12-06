Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

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Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона. Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.

Как пояснили в Сбербанке, если владелец кредитки хочет, чтобы деньги переслали именно на нее, ему достаточно дать отправителю номер этой карты

В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

Ранее сообщалось, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. В Сбербанке заявили, что им неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, отметили в организации.