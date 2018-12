Китайские инвесторы обходят Россию стороной

Китай видит много привлекательного в российской экономике, но не хочет подставляться под вторичные санкции США

Банк России опубликовал данные об экспорте и импорте капитала Российской Федерацией за второй квартал и по итогам первого полугодия 2018 года.



Фото с сайта fondsk.ru

Статистика интересная. Она отражает некоторые новые процессы в условиях ужесточения экономических санкций против России и общего обострения противоречий в мировой экономике и международных финансах.

После финансового кризиса 2007-2009 гг. приток иностранного капитала в виде прямых инвестиций в Россию стал нарастать. В 2012 году он составил 50,59 млрд. долл., в 2013 году уже достиг 69,22 млрд. долл. В Москве стали говорить, что не за горами момент, когда годовой приток прямых инвестиций в Россию подойдёт к 100 млрд. долл.

Однако по итогам 2014 года приток инвестиций упал до 22,03 млрд. долл., а в 2015 году достиг беспрецедентно низкого уровня в 6,85 млрд. долл.

Далее объёмы притока капитала выглядели следующим образом (млрд. долл.): 2016 г. – 32,54; 2017 г. – 28,56. По итогам первого полугодия 2018 г. приток прямых инвестиций составил 10,22 млрд. долл.; при этом по итогам первого квартала – 7,64; по итогам второго квартала – 2,58 млрд. долл. Экономические санкции Запада дают о себе знать.

А вот статистика накопленных прямых инвестиций (на начало года, млрд. долл.): 2010 г. – 377,45; 2014 г. – 565,65; 2015 г. – 371,49; 2016 г. – 347,69; 2017 г. – 477,67; 2018 г. – 529,64. На конец первого квартала 2018 года показатель был равен 556,08; на конец второго квартала – 526,08 млрд. долл. Итак, максимальный объём накопленных прямых иностранных инвестиций был зафиксирован в начале 2014 года.

Затем в результате экономических санкций показатель в 2014 и 2015 гг. начал сильно падать, что отражало бегство иностранных инвесторов из России. В 2016-2017 гг. началось восстановление позиций иностранных инвесторов в России, которое продолжалось и в первом квартале текущего года.

Однако во втором квартале опять началось бегство иностранного капитала (часть так называемого иностранного капитала – инвестиции, приходящие в Россию из офшорных юрисдикций и имеющие российское происхождение). Это бегство – результат заметного ужесточения администрацией Трампа санкционного режима в отношении России в начале 2018 года.

Ряд российских чиновников утверждали, что потери иностранных инвестиций с Запада можно компенсировать за счет Китая, обладающего мощным инвестиционным потенциалом. В 2002 г. вывоз прямых инвестиций КНР составил 2,7 млрд долл., в 2012 г. — 87,8 млрд, в 2014 г. — 116 млрд.

Доля КНР за 2002—2014 гг. в общемировом объеме прямых инвестиций возросла с 0,6 до 8,6 %. Согласно последним данным ЮНКТАД, в 2017 году Китай экспортировал прямых инвестиций на сумму 124,6 млрд. долл. По этому показателю Китай занял третье место после США (342,3 млрд. долл.) и Японии (160,4 млрд. долл.). Есть и более высокие оценки. Так, в аналитическом обзоре China. ODI from the Middle Kingdom: What’s next after the big turnaround? экспорт капитала в виде прямых инвестиций из Китая в 2017 году был оценен в 170 млрд. долларов.

В российских СМИ было много очень сообщений о том, что Россия ведёт переговоры с КНР по привлечению китайских инвестиций в российскую экономику, что Китай начнёт в России строительство и эксплуатацию высокоскоростной железной магистрали Пекин – Москва – Берлин, что китайская корпорация CEFC приобретёт часть акций Роснефти…

Несколько лет Минфин России вел переговоры о размещении российских государственных облигаций, номинированных в юанях, на китайском финансовом рынке. Создавалось впечатление, что китайский капитал уже работает в российской экономике. Кто-то даже стал опасаться, что китайские инвесторы скупят российскую экономику.

Однако знакомство со статистикой Банка России даёт совершенно другую картину. Импорт капитала в Россию из Китая составил (млрд. долл.): 2016 г. – 0,35; 2017 г. – 0,14; первая половина 2018 г. – 0,10.

Получается, что доля Китая в общем притоке прямых иностранных инвестиций в Россию составила (%): 2016 г. – 1,1; 2017 г. – 0,5; первая половина 2018 г. – 1,0. Как-то маловато для страны, которую называют «стратегическим партнёром» России.

Кажется, проект «Евразия» (строительство высокоскоростной железной дороги) был окончательно отклонён якобы по причине недостаточной рентабельности. Покупка акций Роснефти китайским инвестором также не состоялась. Получение Россией займа в юанях (путём размещения государственных облигаций) остаётся под большим вопросом.

В общем, инвестиционное сотрудничество России и КНР остаётся на бумаге. В указываемых Банком России данных (первое полугодие 2018 года) прямых инвестиций России в Китай практически не было.

Даже в США, которые объявили России экономические санкции, российская сторона умудрилась с начала 2016-го по середину 2018 года экспортировать 1,31 млрд. долл. За этот же период времени из России было экспортировано 1,44 млрд. долл. в Великобританию, которая денно и нощно грозит Москве всевозможными расследованиями и наказаниями.

А вот в Китай было вывезено всего несколько символических миллионов долларов. Азиатский сосед не спешит раскрывать двери российским инвесторам.

Дополню картину статистикой накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в российскую экономику по отдельным странам по состоянию на середину 2018 года (в млрд. долл.; в скобках – доля страны в общем объеме ПИИ в %):

Кипр – 148,33 (28,1)

Нидерланды – 41,51 (7,9)

Багамы – 33,63 (6,4)

Бермуды – 30,37 (5,8)

Франция – 19,95 (3,8)

Великобритания – 19,28 (3,7)

Германия – 18,00 (3,4)

Сингапур – 17,9 (3,4)

Британские Виргинские острова – 13,15 (2,5)

Швейцария – 10,17 (1,9)

Джерси – 9,02 (1,7)

Ирландия – 6,20 (1,2).

Это список ведущих стран по величине ПИИ в экономику России. Бросается в глаза наличие в списке экзотических офшорных юрисдикций. Несмотря на экономические санкции в российской экономике сохраняют заметное присутствие инвесторы из Франции, Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Ирландии.

А вот Китая в этом списке ведущих экспортёров нет! Его накопленные ПИИ на середину текущего года составили всего 3,19 млрд. долл. (0,6%). Это примерно столько же, сколько на сегодня составляют накопленные ПИИ из США, объявивших России санкции.

Примечательно, что на середину прошлого 2017 года накопленные ПИИ из Китая в российской экономике равнялись примерно 4,20 млрд. долл. Получается, что за год китайские соседи и друзья вывели из Российской Федерации инвестиций на целый миллиард долларов. Имеет место движение капитала в обратную сторону!

По данным ЦБ, отток китайских инвестиций продолжается четвёртый квартал подряд, а их объём на середину 2018 года на треть меньше, чем до начала экономических санкций весной 2014 года (4,54 млрд долларов).

Можно предположить, что официальные цифры Банка России занижают реальное присутствие китайского капитала в российской экономике. По оценкам исследования China. ODI from the Middle Kingdom: What’s next after the big turnaround? в 2016 году почти 60% накопленных ПИИ в результате экспорта капитала из Китая пришлось на три юрисдикции – Гонконг, Британские Виргинские острова и Каймановы острова.

Все они с явными признаками офшоров. И как я уже отметил, довольно крупные инвестиции пришли в Россию из Британских Виргинских островов. Часть их могла, конечно, иметь местом первоначального происхождения Китай.

Если не брать в расчёт эти три офшорные юрисдикции, то среди остальных стран для китайских экспортёров капитала наиболее привлекательными были США, Канада, Австралия, Западная и Центральная Европа, соседние с Китаем азиатские страны (Япония, Северная Корея и др.). Россия, согласно статистике КНР, по масштабам экспорта китайского капитала не попадает ни в топ-10, ни в топ-20. Чаще всего она оказывается в строчке «прочие страны».

Отсутствие китайских инвестиций в российской экономике нисколько не означает, что наши восточные партнёры не видят ничего интересного в РФ. Очень даже видят и облизываются, но не хотят подставляться под вторичные санкции Вашингтона.

Что ж, России давно пора научиться рассчитывать на собственные силы. Похожие угрозы нависали над нашей страной (Советским Союзом) в 20-е годы ХХ века. 90 лет назад (1 октября 1928 года) стартовала первая советская пятилетка – она и положила начало индустриализации, позволившей выйти из жёсткой торгово-экономической блокады Запада и подготовиться к мировой войне.