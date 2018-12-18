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Повседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливо

10:56 18.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо в адрес главы правительства Дмитрия Медведева, которое подписали ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний.

Среди авторов документа Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюз".

Компании констатируют, что на фоне заморозки розничных цен на бензин ужесточаются условия по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний, в результате будут расти цены на товары повседневного спроса.

Затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, говорится в письме. Из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. Авторы обращения констатируют, что транспортные компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары.

Ассоциации просят Дмитрия Медведева поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подчеркивает, что быстрее всего на рост затрат на логистику реагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые завозятся в магазины ежедневно.

По словам президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова, негативный эффект удорожание топлива окажет и на крупные компании с обширной географией сбыта, и на небольшие локальные предприятия со сложной траекторией доставки из отдаленных населенных пунктов. В краткосрочной перспективе увеличение издержек на логистику отрицательно скажется на рентабельности бизнеса, а в среднесрочной и долгосрочной может отразиться в потребительских ценах

В сети одежды Sela и крупном производителе продуктов питания "Коммерсанту" сообщили, что сами транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен. Там отметили, что повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше.

Темы: Динамика цен на автомобильное топливо, Продовольственный рынок
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Комментарии читателей
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18.12.2018, 14:32
Гость: им прибыль терять нельзя

Нефтяникам прибыль терять нельзя,транспортникам и торгашам,так же.А за все будет расплачиваться бедное большинство,его ставят перед фактом.
Так в чем же у партии власти заключается борьба с бедностью?
18.12.2018, 14:10
Гость: кю

Можно даже примерно посчитать то бедствие.
На сколько же торговые сети могут поднять цены??
30% затрат перевозчиков - на дизтопливо. При 30% росте цен на топливо перевозчикам это обойдется на 30% от 30% = 10% дороже.
Сколько же в цене товара составляет стоимость перевозки скоропортящихся товаров?
10 тонный рефрижератор на 300 км стоит максимум 20 тыс.руб. По 2руб на килограмм. Из-за повышения цен на бензин переплата составит 20 копеек на килограмм скоропортящегося товара(10% от 2 руб)! При перевозке на 1500 км выйдет увеличение цены товара на 60 копеек за килограмм!
Итого колбаса при 30% росте цен на бензин обоснованно может подорожать примерно на 0,2%.
И на сколько под шумок собираются поднять цены в торговых сетях?
18.12.2018, 13:34
Гость: Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен

Почему "грозит"?
То, что розничные цены на продовольствие и товары повседневного спроса сразу "подскочат" в цене не пониммает только клинический идиот.
Правда, Анатолич не понимает.
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