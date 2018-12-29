]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Курс евро достиг на бирже 80 рублей

17:09 29.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Курс евро на торгах на Московской бирже днем 29 декабря достиг 80 рублей. Это произошло впервые с 14 сентября.

Доллар также растет по отношению к рублю — американская валюта торгуется около отметки 69,6 рубля за доллар.

Рубль снижается к доллару и евро в последние несколько недель. Это происходит на фоне повышения базовой ставки ФРС США и падения цен на нефть.

Из-за повышения ставки ФРС инвестиции в доллар становятся более прибыльными, поэтому инвесторы предпочитают вкладываться в американскую валюту, а не в валюты развивающихся рынков.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2018, 23:30
Гость: мой

доллар к рублю не просел И это главное и греет душу что деревянный еще более деревянеет и прогнозы горе-аналитиков как всегда не оправдываются Ну а ты молодец -знаешь даже про албанскую валюту Хвалю
29.12.2018, 21:58
Гость: Твой доллар

даже по отношению к албанскому леку просел. Походу, албанская экономика сильнее американской.
29.12.2018, 21:54
Гость: такс

Даже с прибавкой пенсии уменьшились легче платить будет Говорят есть страны где на один доллар в день живут А тут целых 3 бакса в день есть к чему стремиться
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.