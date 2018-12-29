Курс евро достиг на бирже 80 рублей

17:09

Курс евро на торгах на Московской бирже днем 29 декабря достиг 80 рублей. Это произошло впервые с 14 сентября.

Доллар также растет по отношению к рублю — американская валюта торгуется около отметки 69,6 рубля за доллар.

Рубль снижается к доллару и евро в последние несколько недель. Это происходит на фоне повышения базовой ставки ФРС США и падения цен на нефть.

Из-за повышения ставки ФРС инвестиции в доллар становятся более прибыльными, поэтому инвесторы предпочитают вкладываться в американскую валюту, а не в валюты развивающихся рынков.