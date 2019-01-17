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Чубайс предложил поднять цены на электроэнергию

00:15 17.01.2019
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
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Цены на электроэнергию в России должны вырасти в два раза, чтобы сравняться с общемировыми показателями, заявил на Гайдаровском форуме глава Роснано Анатолий Чубайс. По его мнению, низкие цены на энергоносители являются негативным экономическим фактором.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — цитирует Чубайса издание «Актуальные комментарии».

Он также добавил, что существует два способа решения задачи повышения энергоэффективности: «Есть две группы решений, которые способны ситуацию переломить. И та, и другая группы крайне болезненны», — отметил Чубайс.

Одной из главных проблем он считает низкие цены на электроэнергию в России: «Так получилось по двум причинам — из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности, — пояснил Чубайс. — Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

«Второй способ повышения энергоэффективности тоже не безболезненный. Он называется просто - запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», - заключил Чубайс.
 

Темы: Экономическая ситуация в России, Электроэнергетика в России
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Комментарии читателей
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17.01.2019, 02:20
Гость: Ты

А где комменты?
17.01.2019, 01:26
Гость: Ну-ну

И паяльник ему в пачку :)
17.01.2019, 01:16
Гость: проф. Преображенский

Балуется, хулиган.
Пенсию даш общемировую - то бишь Канады, Австралии - тогда поднимай сколько душа пожелает..............
Международность, как-же........
Президентство (юр. лицо) никак не может соскочить с этого............
Там ошибок должно быть 0.
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