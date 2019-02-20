ФАС объясняет - без высоких цен не будет развития. «Они что, в параллельной реальности живут?»

Валентин Катасонов - об оправдании руководством ФАС растущих цен правилами «свободного рынка»

Без роста цен не было бы развития производства, по крайней мере, так заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, объясняя, что люди должны понять и принять повышение цен, так как это нормальная ситуация для рыночной экономики.

Андрей Цыганов. Фото с сайта opendata.fas.gov.ru

При этом за 30 лет рыночных реформ в сфере производства рывков не замечено, а эксперты говорят не о развитии, а о деградации промышленности. Каким образом в СССР цены планово снижались? По логике Цыганова – производство там должно было бы загибаться?

Повышение цен он объясняет тем, что производители сейчас должны отдавать долги, которые набрали для развития.

Экономист, профессор МГИМО Валентин Катасонов считает, что таким образом, действительно, наше производство кормит ростовщиков, а подельниками в этой схеме выступают экономические власти страны, даже Центробанк своей политикой потворствует росту цен и разрушению экономики.

- Валентин Юрьевич, хотели бы поговорить с вами о ценообразовании в рамках рыночной экономики. Как объяснил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, цены в России растут, и это нормально, снижаться они не могут, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. Как так? Ведь нам же обещали, что невидимая рука рынка, конкуренция приведут к снижению цен и всеобщему благу, а оказывается – нет?

– На самом деле Федеральная антимонопольная служба "мышей не ловит" в России, рост цен обусловлен в значительной степени тем, что участники рынка между собой договариваются. Это называется "картельные соглашения". То есть соглашения о разделе рынков и об установлении цен – либо монопольно высоких, либо монопольно низких. Федеральная антимонопольная служба должна была бы раскрывать эти картельные соглашения.

В Европе достаточно часто возникают скандалы, особенно в такой отрасли, как фармацевтика, потому что там норма прибыли иногда измеряется тысячами процентов. То есть цена превышает издержки производства на порядок или даже на два порядка. Для этого надо добывать информацию об издержках производства. Безусловно, производители стараются засекретить эту информацию или выдавать какую-то дезинформацию. Это достаточно серьезная работа.

Кроме того, хотелось бы сказать, что ФАС должна была бы определять некие условия для участников рынка по предельным размерам цены. Так поступают ведомства по регулированию цен в некоторых странах, то есть на период определяются верхние пределы, и пожалуйста – в пределах этих рамок вы можете маневрировать своими ценами.

По моим наблюдениям, у нас особенно "зарываются" на рынке производители нефтепродуктов, конкретно – бензина. Известно, что они между собой договариваются, известно, что у них издержки производства существенно, иногда в разы ниже, чем цены на нефтепродукты, ну и почему-то для того, чтобы заморозить цены на бензин, необходимо даже вмешательство президента. У меня возникает ощущение, что для президента это какая-то пиар-акция, на некоторое время цены действительно "морозятся", но действительно – только на некоторое время.

– Цены также поднимаются и из-за инфляции?

– Да, цены поднимаются из-за инфляции, которой не должно быть, но, по крайней мере, Центральный банк рассчитывает инфляционный рост. Мы ведь обсуждаем вопрос реальных цен, изменение реальных цен, поэтому инфляционный фактор здесь уже учитывается.

По моему мнению, Центральный банк специально создает такую атмосферу, которая способствует инерционному росту цен. Последний пример – стало известно, что Центральный банк затратил на санацию таких банков, как "Открытие", "Бин" и "Траст" около трех триллионов рублей. По оценкам экспертов, реально можно вернуть где-то 20%, значит 2,4 трлн руб. – это не обеспеченная бумажно-денежная эмиссия Центрального банка, это и есть причина инфляции, поэтому пусть ЦБ не рассказывает, как он таргетируют инфляцию. Он эту инфляцию сам и создает.

Я понимаю, что статус антимономольной службы намного ниже, чем статус Центробанка, но начинать надо с головы.

– Да, действительно, много нюансов можно решить на уровне ФАС, но, несмотря на невысокий статус, руководство службы почему-то сразу аппелирует к таким высоким материям, как рыночная экономика, к теории и идеологии. При этом Цыганов сказал, что покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.

– А у нас разве есть развитие производства? У нас нет развития производства, есть деградация производства. Он в каком-то четвертом измерении что ли живет? Как раз именно потому, что нет фиксированных цен. В прошлом веке была популярна теория инфляционной спирали цен и заработной платы, на Западе тогда говорили - мы вынуждены повышать цены, мол, потому что профсоюзы требуют повышения зарплат для рабочих.

На самом деле тут перепутаны причины и следствия: цены растут, и только потом возникают требования повышения зарплаты для того, чтобы хоть как-то угнаться за реальным ростом цен в розничной торговле.

Так что еще раз повторяю – чтобы не было никакого роста цен, нужна сбалансированность в экономике, товарная масса должна соответствовать денежной массе, а получается так, что у нас инфляция имеет место быть, а Центробанк сжимает денежную массу, думая, что тем самым он сможет побороть инфляцию.

У нас уровень монетизации российской экономики просто неприлично низкий – 40%, в Китае – 200%, в США – 90%, в Европе где-то в среднем от 120% до 150%. А у нас 40%. В некоторых африканских странах выше уровень монетизации экономики.

Центральный банк рассчитывает на полную тупость народа, что люди не понимают, где причина, где следствие, и продолжает сжимать денежную массу. Деньги становятся сверхдорогими. А если они становятся сверхдорогими, то, соответственно, процентные ставки по кредитам у нас будут 15%, 20% и даже 25%.

Спросите предпринимателей – из чего складываются у них издержки производства - каждый второй предприниматель скажет, что больше всего в издержках производства приходится на обслуживание кредитов, а вовсе даже не на выплату заработной платы. Они кормят тех самых ростовщиков, и, безусловно, кто подливает масло в огонь? Опять-таки Центральный банк. Центробанк устанавливает ключевую ставку на таком уровне, что, конечно, у нас проценты по коммерческим кредитам никак не будут меньше 15% – это самая нижняя планка, и, естественно, все это подпитывает рост издержек производства.

То есть перекладывают с больной головы на здоровую, на народ, якобы народ в чем-то виноват, а это денежные власти - они разгоняют инфляцию.

Центральный банк вообще этим нарушает 75 статью Российской Федерации, где записано, что основная задача Центрального банка является защита и обеспечение стабильности рубля. А они что делают? Посмотрите еще, что сказано в президентском "майском указе" – в 2024 году Россия должна стать пятой экономикой мира при достижении стабилизации, в том числе инфляции на уровне примерно 4%.

То есть у нас указ президента фактически идет вразрез Конституции, которая требует в статье 75, чтобы у нас не было инфляции, а они уже на шесть лет вперед запрограммировали инфляцию, поэтому, если мы с вами доживем до 2024 года, опять будем обсуждать эту тему роста цен. Не должно быть этого роста цен. Начинать надо с Центрального банка.

– Действительно, производство много тратит на обслуживание кредитов, Цыганов так и сказал, что этим объясняется повышение цен на продукты, но это "норма", так и должно быть при рыночной экономике, говорит он. Так ли это?

– Если копать совсем глубоко, то это связано с тем, что российской экономикой управляют извне, Центральный банк – это филиал Федеральной резервной системы США. Если бы ЦБ управлялся изнутри страны, то ключевая ставка была бы не по 8%, она была бы на уровне 2-2,5%, как это в США, или на уровне 0%, как это в Еврозоне.

Европейский Центральный Банк определил ключевую ставку на уровне 0% – в Швеции отрицательная ставка. В Японии тоже отрицательная ставка, то есть там практически деньги бесплатные. Там стимулируется производство через процентную ставку, а у нас все с точностью до наоборот, Центральный банк душит экономику, душит, потому что он выполняет заказ хозяев денег.

Вы посмотрите, что делает Эрдоган? Он уже два или три года – я тщательно слежу – он воюет со своим Центральным банком, потому что ЦБ задирает ключевую ставку. Ключевая ставка разгоняет инфляцию – это очевидная вещь. Понятно, что пока Эрдоган ничего не добился, потому что первая власть в стране – это не парламент, это не правительство, это не президент, а это Центральный банк, потому что это институт, через который хозяева денег управляют странами, в том числе Россией.

– Поэтому удивляться росту цен не стоит, а ожидать их снижения – глупо?

– Конечно, да. Центральный банк душит экономику. Дело в том, что когда предприятия находятся в предбанкротном состоянии, то их можно ликвидировать, ликвидировать конкурентов, скупать по дешевке. Я буквально вчера смотрел статистику Росстата - в некоторых отраслях доля иностранного капитала, несмотря на все экономические санкции, остается крайней высокой. Это только официальные данные Росстата, понятно, что в реальности все серьезнее.

Например, такие цифры: в области связи инвестиции в основной ккапитал на иностранные компании приходится 13,8% всех инвестиций, на совместные предприятия с участием российского и иностранного капитала (смешанные) приходится 30,6%, если сложим вместе, то получается где-то 44%. Целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность – иностранный капитал - 46,7%, смешанные предприятия – 11,1%, итого получается - почти 60% так или иначе контролируется иностранным капиталом.

И так везде, а ситуация ухудшается еще и тем, что ЦБ подыгрывает, подыгрывает тем, кого мы называем иностарнными инвесторами, иностранный инвестор всегда конкурентоспособнее по отношению к российскому, российский здесь использует рубли, а иностранный инвестор приходит в Россию с долларами или евро. Понятно, что покупательная способность доллара или евро искусственно завышена на сегодняшний день примерно в два с половиной раза, то есть он имеет фору в два раза. Понятно, что он без особого труда выигрывает конкуренцию у российского инвестора. Он становится обладателем российских активов, это такая добровольная сдача позиций нашими властями.

Так, мы подняли вопрос про ФАС, но одно цепляется за другое, и мы вынуждены восстанавливать полную картину, а картина очень серьезная.

– Да, теперь понятно, почему вообще исключается разговор о покупательной способности населения, которое страдает от антисоциальных мер Правительства, и любой скачок цен может серьезно ударить по бюджету, хотя он и оправдан какими-то правилами "рыночной экономики".

– Где она вообще - "рыночная экономика"? Ее нет нигде, и прежде всего в США, это просто идеология и пропаганда. Американская экономика – сплошные картели, тресты и концерны, там нет рыночной экономики. Если там есть мелкое или среднее предприятие, оно живет по тем правилам, которые устанавливают картели. Более того, поскольку я бывал в Америке, могу сказать, что большинство предприятий среднего бизнеса напрямую зависят от крупнейших корпораций. Они живут за счет заказов, фактически такие компании работают на аутсорсинге, где там рынок? Там никаким рынком-то и не пахнет.

Это все идеология и пропаганда для папуасов, и вот замруководителя ФАС нам рассказывает такие глупости, что даже стыдно за него.