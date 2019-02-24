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Чиновники в Саратове зачитали санкционному сыру «приговор» и сожгли его

18:02 24.02.2019
Стоп-кадр видео

В Сети появилось видео, как в Саратове сотрудники таможни и Россельхознадзора расправились с партией санкционного сыра. Чиновник зачитал "приговор" - документ о запрете на ввоз сыра из стран ЕС, после чего сыр "казнили" — полили бензином и отправили в печь.

От запрещенного продукта избавились 19 февраля, однако спустя пару дней в интернете появился видеоотчет о проделанной работе, пишут "Новые Известия".

Всего было ликвидировано три партии сыра общим весом в 12,6 кг. Эту продукцию изъяли у бизнесменов, нелегально торговавших продуктами из стран Евросоюза.

Сначала глава отдела Россельхознадзора на камеру сообщил, что такая продукция не подлежит ввозу в Россию, поэтому должна быть изъята и уничтожена. Затем сотрудники ведомства запечатлели на видео, как сыр сожгли.


 

Темы: Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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25.02.2019, 07:58
Гость: stalker

Главная задача государства состоит в поддержке отечественного производителя. Лучше бы наши чиновники санкционный сыр втихаря уничтожили, а нам показали как они стимулируют тех же российских сыроваров.
25.02.2019, 06:53
Гость: Беглый

Мракобесие...
Пора жечь их флаги , книги и деньги !
25.02.2019, 05:09
Гость: Им скажут,

они начнут и людей сжигать.
Все комментарии (19)
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