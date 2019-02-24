Чиновники в Саратове зачитали санкционному сыру «приговор» и сожгли его

18:02

В Сети появилось видео, как в Саратове сотрудники таможни и Россельхознадзора расправились с партией санкционного сыра. Чиновник зачитал "приговор" - документ о запрете на ввоз сыра из стран ЕС, после чего сыр "казнили" — полили бензином и отправили в печь.

От запрещенного продукта избавились 19 февраля, однако спустя пару дней в интернете появился видеоотчет о проделанной работе, пишут "Новые Известия".

Всего было ликвидировано три партии сыра общим весом в 12,6 кг. Эту продукцию изъяли у бизнесменов, нелегально торговавших продуктами из стран Евросоюза.

Сначала глава отдела Россельхознадзора на камеру сообщил, что такая продукция не подлежит ввозу в Россию, поэтому должна быть изъята и уничтожена. Затем сотрудники ведомства запечатлели на видео, как сыр сожгли.



