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Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

21:39 26.03.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконным актами", - сказал он. "При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - цитирует Медведева ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что меры по донастройке налоговой системы были приняты для того, чтобы найти средства на нацпроекты. "Мы приняли непростое, но принципиальное решение в сфере налогов. С этого года повышен НДС до 20%. Решение, действительно, было совсем нелегким, рассматривались разные варианты, напомню. Нам нужно было найти ресурсы для реализации национальных проектов и одновременно не допустить сильного негатива для промышленности и торговли", - сказал Медведев.

По его словам, принятые решения носили сбалансированный характер, поскольку были сохранены льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксированы на постоянной основе ставки тарифов страховых взносов на уровне 30%, проведен налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Темы: Налогообложение в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 07:41
Гость: Ник

А на что будут жить чиновники? Большие прямые и косвенные налоги и поборы за счет роста цен привели к резкому сокращению покупательской способности населения,что в свою очередь привело к сокращению производства.Кормушка уменьшается в размерах и на всех не хватит.
27.03.2019, 07:10
Гость: gost

Старая песня о главном.
"Сейчас завершается подготовка законопроекта.
у-ха-хахха..ха..уха..ха-ха..ха.
"Включение в Налоговый кодекс ряда !неналоговых платежей.
а-ха-хахха..ха..аха..ха-ха..ха.
"При этом фискальная нагрузка не должна измениться.
э..кхе..кхе..кха..кхуу...кха.а.а.а.......
27.03.2019, 06:31
Гость: олег

Подымут, и очень скоро... Жажду грабежа подавить практически невозможно.
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