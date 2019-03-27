Россия предоставит Киргизии безвозмездную помощь в размере 30 млн долларов

22:57

Правительство России предоставит Киргизии финансовую помощь в размере 30 млн долларов для поддержки госбюджета, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме того, российские власти решили продлить на март–апрель миграционную амнистию для граждан Киргизии в ответ на просьбу Бишкека.

«Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета»,— сказал он.

Также помощник президента напомнил, что в 2018 году Россия полностью списала госдолг Киргизии в $240 млн, пишет «Коммерсант».

Говоря о миграционной амнистии, Ушаков отметил, что она будет продлена на тех же условиях, что и раньше. «Для Киргизии это очень важный вопрос по понятным соображениям: здесь очень много работает граждан Киргизии»,— объяснил он.

Помощник президента напомнил, что амнистия была проведена в 2018 году. Киргизы, нарушившие сроки пребывания в России, получили возможность вернуться на родину в течение двух месяцев, а после сразу уехать в Россию без привлечения к административной и иной ответственности.