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Россия предоставит Киргизии безвозмездную помощь в размере 30 млн долларов

22:57 27.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство России предоставит Киргизии финансовую помощь в размере 30 млн долларов для поддержки госбюджета, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме того, российские власти решили продлить на март–апрель миграционную амнистию для граждан Киргизии в ответ на просьбу Бишкека.

«Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета»,— сказал он.

Также помощник президента напомнил, что в 2018 году Россия полностью списала госдолг Киргизии в $240 млн, пишет «Коммерсант».

Говоря о миграционной амнистии, Ушаков отметил, что она будет продлена на тех же условиях, что и раньше. «Для Киргизии это очень важный вопрос по понятным соображениям: здесь очень много работает граждан Киргизии»,— объяснил он.

Помощник президента напомнил, что амнистия была проведена в 2018 году. Киргизы, нарушившие сроки пребывания в России, получили возможность вернуться на родину в течение двух месяцев, а после сразу уехать в Россию без привлечения к административной и иной ответственности.

Темы: Киргизия, Экономическое сотрудничество России и бывших республик СССР
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 07:06
Гость: D.D.

Типо, понтанулся у дешевых сосок.
(девушки не любят, дорогие косоротятся - куды еще крестьянену подаццо)
28.03.2019, 07:00
Гость: Гражданин России

Предоставьте нам безвозмездную помощь. Или у нас в стране уже деньги девать некуда? Каждый день на операции детям сборы идут. Твари, что вы с людьми делаете? Не боитесь? Купить киргизскую элиту хотите? Деньги возьмут и предадут сразу чуть что. Болваны не учатся ничему.
28.03.2019, 06:45
Гость: Старый евrей

Что будет, если накормить 10 миллионов голодных киргизов? Правильный ответ: 20 миллионов голодных киргизов. И все они попрут в Российскую Федерацию. Ну и долго "богатые и состоявшиеся" будут кормить непонятно кого?
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