Налоговая Великобритании прекратила обмен данными с ФНС об активах россиян

18:28

В сентябре прошлого года налоговая служба Великобритании включила Россию в список стран, с которыми она автоматически обменивается информацией о финансах, но в 2019-м Россия в этом документе уже не указывается.

«Россия не является страной автообмена в 2019 году», – говорится в документе налоговой службы Великобритании (HMRC). Факт исключения России из списка стран, с которыми ведётся автоматический обмен, HMRC подтвердила и в ответ на запрос британской юридической фирмы Taylor Wessing LLP, пишет The Bell.

В своём ответе налоговая указала: «Каждая юрисдикция, участвующая в CRS [Единый стандарт отчётности], сама решает, с кем она будет обмениваться данными. Великобритания приняла суверенное решение не обмениваться данными CRS с Россией в настоящее время».

Менеджер департамента налоговых споров ФБК Право Александр Григорьев считает, что это решение Великобритании продиктовано политическими настроениями. Партнёр Taxology Алексей Артюх говорит, что причина в отсутствии у Британии интереса в том, чтобы выдавать информацию в Россию о счетах граждан.

«Из России вряд ли поступает много аналогичной информации в адрес Лондона, поэтому ему нет смысла поддерживать обмен. А так есть вероятность сохранения репутации удобной юрисдикции для состоятельных граждан. В преддверии Brexit и последующих потрясений это может быть полезно», - говорит Артюх.