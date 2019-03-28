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Налоговая Великобритании прекратила обмен данными с ФНС об активах россиян

18:28 28.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
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В сентябре прошлого года налоговая служба Великобритании включила Россию в список стран, с которыми она автоматически обменивается информацией о финансах, но в 2019-м Россия в этом документе уже не указывается.

«Россия не является страной автообмена в 2019 году», – говорится в документе налоговой службы Великобритании (HMRC). Факт исключения России из списка стран, с которыми ведётся автоматический обмен, HMRC подтвердила и в ответ на запрос британской юридической фирмы Taylor Wessing LLP, пишет The Bell.

В своём ответе налоговая указала: «Каждая юрисдикция, участвующая в CRS [Единый стандарт отчётности], сама решает, с кем она будет обмениваться данными. Великобритания приняла суверенное решение не обмениваться данными CRS с Россией в настоящее время».

Менеджер департамента налоговых споров ФБК Право Александр Григорьев считает, что это решение Великобритании продиктовано политическими настроениями. Партнёр Taxology Алексей Артюх говорит, что причина в отсутствии у Британии интереса в том, чтобы выдавать информацию в Россию о счетах граждан.

«Из России вряд ли поступает много аналогичной информации в адрес Лондона, поэтому ему нет смысла поддерживать обмен. А так есть вероятность сохранения репутации удобной юрисдикции для состоятельных граждан. В преддверии Brexit и последующих потрясений это может быть полезно», - говорит Артюх.

Темы: Великобритания, Налогообложение в мире
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 23:20
Гость: Ник16

А никто и знать не желает.
28.03.2019, 23:18
Гость: Ник16

Я бы на месте супостатов поступал также чтобы российское ворьё чувствовало себя комфортно и спокойно продолжало высасывать из России как можно больше ресурсов. Кстати, на форумах я писал, что это обязательно произойдёт. Произошло!
А нашим работникам из ФНС надо не клювиком щёлкать, а работать, выявляя офшорных и прочих ворюг ещё до того, как они успеют переправить деньги за бугор.
Что удивительно, когда я перевожу деньги с карты МИР сбербанка или получаю, то у сбербанка вселенский понос начинается. Спрашивают что, откуда, куда, зачем? А в рассматриваем случае за бугор уходят мульярды долларов и ТИШИНА!
Гипотеза. А может тот кто следит за переводами за бугор получает откаты?
28.03.2019, 22:41
Гость: Alex202

В яблочко!
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