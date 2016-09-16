Объявлено название нового сезона «Американской истории ужасов»

В минувшую среду, 13 сентября, состоялась премьера шестого сезона популярного телесериала «Американская история ужасов».

На этот раз продюсер Райан Мерфи предпочел сохранять полную секретность. Было лишь известно, что в шоу вернется основной актерский состав, включая певицу Lady GaGa, которая блистала в пятом сезоне «Отель».

Тематика и концепция шестого сезона «Американской истории ужасов» оставались для поклонников неизвестными. И лишь спустя сутки после премьеры первой серии было официально объявлено название сезона - «Роанок».

На этот раз популярное телешоу взялось рассказать свою версию знаменитой американской «Потерянной колонии», которая находилась на территории современной Северной Каролины. В 1590 году, на заре колонизации Америки, там без вести пропали 117 человек.

Действие первой серии шестого сезона «Американской истории ужасов» происходит в наше время, однако в ней присутствуют отсылки к таинственной истории Роанока. Сама серия снята в псевдодокументальном стиле, где главные герои рассказывают свою историю на видеокамеру, а параллельно показываются кадры того, о чем рассказывают герои.

Колония Роанок, также известная как «Потерянная колония» — английская колония на одноименном острове в округе Дэйр (в настоящее время — Северная Каролина, США), основанная на средства сэра Уолтера Рэйли при королеве Елизавете I в целях создания первого постоянного английского поселения в Северной Америке.

Попыток организовать колонию было несколько: первая группа колонистов из-за бедственного положения покинула остров; прибывшие в качестве поддержки первой группе ещё 400 колонистов, увидев заброшенное поселение, отправилась обратно в Англию, остались только 15 человек. Вторая группа числом больше сотни считается пропавшей. Ее глава, Уайт, отправившийся в Англию за подмогой, не обнаружил колонистов по возвращении, зато на столбе частокола было нацарапано слово «Cro» (вероятно, начальные буквы Кроатоан).

Популярная история об «исчезнувшей колонии», тесно связанная с соседствующим индейским племенем кроатоан, послужила основой множества художественных произведений и фильмов. Наиболее распространено мнение, что колонисты подверглись пленению местными враждебными племенами, либо были вывезены с острова испанцами.